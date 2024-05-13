Майер-курорт откроют в Тюмени. В проект вложат около 1 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По его словам новый курорт расположится рядом с аквапарком «ЛетоЛето» и будет предоставлять услуги превентивной медицины. Там будут работать 70 Майер-терапевтов.
«Есть созданные доктором Майером методы, основанные на диагностике работы кишечника, иммунной системы, превентивной медицины, поэтому мы приглашаем международную Ассоциацию Майер-терапевтов, которые обучают наших врачей, поваров за три месяца. Затем наш врач получает подтверждающие сертификаты о том, что он является Майер-терапевтом, и из наличия определенного количества обученных врачей создается Майер-курорт», — пояснил Владимир Шевчик РБК Тюмень.
По словам бизнесмена, сумма инвестиций в новый проект составила порядка 1 миллиарда рублей. Деньги были направлены на реконструкцию здания аквапарка, отделку, инженерные сети и покупку оборудования из Италии, Германии и Японии.
Общая площадь Майер-курорта «Марциаль» составит 2,5 тысячи квадратных метров. На площадке расположатся медицинское учреждение и отель.
«Сейчас мы в отеле делаем реконструкцию второго этажа, из 187 номеров уйдут 15. Здесь мы сделаем ресепшн „Марциаля“, зал для детокса и кабинеты диагностики», — уточнил предприниматель.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закрыли на три месяца горячий источник, расположенный в аквапарке «ЛетоЛето». Комплекс не будет работать с 13 мая по 11 августа.