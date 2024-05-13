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В Тюмени откроют Майер-курорт за 1 миллиард рублей

Майер-курорт откроют в Тюмени. В проект вложат около 1 миллиарда рублей

13 мая 2024, 08:03
Фото: ВК ЛетоЛето

В Тюмени откроют Майер-курорт за 1 миллиард рублей

Майер-курорт «Марциаль», стоимость которого составляет практически 1 миллиард рублей, начнет работать в ноябре этого года в Тюмени. Строительством «Марциаль» займется тюменский предприниматель, руководитель «Сибинтел-Холдинга» Владимир Шевчик.

По его словам новый курорт расположится рядом с аквапарком «ЛетоЛето» и будет предоставлять услуги превентивной медицины. Там будут работать 70 Майер-терапевтов.

«Есть созданные доктором Майером методы, основанные на диагностике работы кишечника, иммунной системы, превентивной медицины, поэтому мы приглашаем международную Ассоциацию Майер-терапевтов, которые обучают наших врачей, поваров за три месяца. Затем наш врач получает подтверждающие сертификаты о том, что он является Майер-терапевтом, и из наличия определенного количества обученных врачей создается Майер-курорт», — пояснил Владимир Шевчик РБК Тюмень.

По словам бизнесмена, сумма инвестиций в новый проект составила порядка 1 миллиарда рублей. Деньги были направлены на реконструкцию здания аквапарка, отделку, инженерные сети и покупку оборудования из Италии, Германии и Японии.

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Общая площадь Майер-курорта «Марциаль» составит 2,5 тысячи квадратных метров. На площадке расположатся медицинское учреждение и отель.

«Сейчас мы в отеле делаем реконструкцию второго этажа, из 187 номеров уйдут 15. Здесь мы сделаем ресепшн „Марциаля“, зал для детокса и кабинеты диагностики», — уточнил предприниматель.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закрыли на три месяца горячий источник, расположенный в аквапарке «ЛетоЛето». Комплекс не будет работать с 13 мая по 11 августа.

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