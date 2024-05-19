Улицу Советскую в Тюмени закрыли для транспорта почти на месяц

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Также с 21 мая до 10 июня закрыт проезд участок улицы Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова. До 30 августа перекрыт участки улицы Самарцева — от Салехардской до Федюнинского и на подъездах к домам № 19а, 19в, 34, 34а, 161, 169.
До 1 ноября в Тюмени закрыт проезд по улице Ленина в связи с проведением ремонтных работ в рамках второго этапа реконструкции улицы. Транспортные средства не смогут проехать: по улице Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, по улице Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, по улице Семакова — на участке от Ленина до Улицкого, по улице Кирова — на участке от Ленина до Урицкого.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюмени на работы по развитию дорожной сети было потрачено более 7 миллиардов рублей.