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В Тюмени почти на месяц перекрыли улицу Советскую

Улицу Советскую в Тюмени закрыли для транспорта почти на месяц

19 мая 2024, 08:22
Фото: ГИБДД

В Тюмени почти на месяц перекрыли улицу Советскую

В Тюмени перекрыли на три недели автомобильную дорогу по улице Советской — на участке от Профсоюзной до Орджоникидзе. Там проводят работы на инженерных сетях. Движение транспорта будет возобновлено 10 июня.

Также с 21 мая до 10 июня закрыт проезд участок улицы Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова. До 30 августа перекрыт участки улицы Самарцева — от Салехардской до Федюнинского и на подъездах к домам № 19а, 19в, 34, 34а, 161, 169.

До 1 ноября в Тюмени закрыт проезд по улице Ленина в связи с проведением ремонтных работ в рамках второго этапа реконструкции улицы. Транспортные средства не смогут проехать: по улице Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, по улице Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, по улице Семакова — на участке от Ленина до Улицкого, по улице Кирова — на участке от Ленина до Урицкого.

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