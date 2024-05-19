Улицу Советскую в Тюмени закрыли для транспорта почти на месяц

До 1 ноября в Тюмени закрыт проезд по улице Ленина в связи с проведением ремонтных работ в рамках второго этапа реконструкции улицы. Транспортные средства не смогут проехать: по улице Ленина — на участке от Красина до Челюскинцев, по улице Тургенева — на участке от Ленина до Урицкого, по улице Семакова — на участке от Ленина до Улицкого, по улице Кирова — на участке от Ленина до Урицкого.