На капремонт моста в створе Профсоюзной тюменские власти потратят 150 миллионов

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят около 20 миллионов рублей на разработку проектной документации по капитальному ремонту моста через реку Тура в створе улицы Челюскинцев. В настоящее время идет прием заявок — он завершится 27 мая 2024 года.