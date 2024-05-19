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Тюменские власти ищут подрядчика для ремонта моста в створе Профсоюзной

На капремонт моста в створе Профсоюзной тюменские власти потратят 150 миллионов

19 мая 2024, 08:48
Фото: 1MI

Тюменские власти ищут подрядчика для ремонта моста в створе Профсоюзной

Власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по капитальному ремонту моста в створе улицы Профсоюзной, через протоку озера Алебашево. Соответствующая закупка стоимостью 150 миллионов 236 тысяч рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что в срок до 30 сентября 2024 года подрядная организация должна провести демонтаж тротуарных блоков, ограждений проезжей части, обустроить систему водоотведения, выполнить ремонт опор, пролетных строение, мостового полотна.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 27 мая, подведение итогов аукциона запланировано на 29 мая 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят около 20 миллионов рублей на разработку проектной документации по капитальному ремонту моста через реку Тура в створе улицы Челюскинцев. В настоящее время идет прием заявок — он завершится 27 мая 2024 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Ремонт#Новости тюмени#Госзакупки#Тендеры#Мост
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