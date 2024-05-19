На капремонт моста в створе Профсоюзной тюменские власти потратят 150 миллионов

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В документах указано, что в срок до 30 сентября 2024 года подрядная организация должна провести демонтаж тротуарных блоков, ограждений проезжей части, обустроить систему водоотведения, выполнить ремонт опор, пролетных строение, мостового полотна.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 27 мая, подведение итогов аукциона запланировано на 29 мая 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти потратят около 20 миллионов рублей на разработку проектной документации по капитальному ремонту моста через реку Тура в створе улицы Челюскинцев. В настоящее время идет прием заявок — он завершится 27 мая 2024 года.