Скандал с массовым увольнением врачей в Тюменской области разрешился

Ранее «Наш город» сообщал, что в больнице сотрудники массово написали заявления на увольнение. Среди главных причин они назвали необоснованное уменьшение зарплат от 5 до 20 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле у департамента здравоохранения.