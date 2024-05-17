Скандал с массовым увольнением врачей в Тюменской области разрешился

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как сообщает ведомство, во время встречи работников с сотрудниками департамента, прокуратуры и государственной инспекции труда, удалось решить все недовольства медперсонала.
«Каждый вопрос был обсужден и решён, конфликтная ситуация урегулирована, работники отозвали свои заявления на увольнение. По итогам встречи отделение продолжает работу в штатном режиме», — подчеркнули в региональном депздраве.
Ранее «Наш город» сообщал, что в больнице сотрудники массово написали заявления на увольнение. Среди главных причин они назвали необоснованное уменьшение зарплат от 5 до 20 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле у департамента здравоохранения.