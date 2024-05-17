nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Врачи из тюменского села отозвали заявления на увольнение

Скандал с массовым увольнением врачей в Тюменской области разрешился

17 мая 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

Врачи из тюменского села отозвали заявления на увольнение

Медицинские работники Областной больницы №15, которая находится в Нижней Тавде, отозвали свои заявления на увольнение. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Как сообщает ведомство, во время встречи работников с сотрудниками департамента, прокуратуры и государственной инспекции труда, удалось решить все недовольства медперсонала.

«Каждый вопрос был обсужден и решён, конфликтная ситуация урегулирована, работники отозвали свои заявления на увольнение. По итогам встречи отделение продолжает работу в штатном режиме», — подчеркнули в региональном депздраве.

Ранее «Наш город» сообщал, что в больнице сотрудники массово написали заявления на увольнение. Среди главных причин они назвали необоснованное уменьшение зарплат от 5 до 20 тысяч рублей. Ситуация остается на контроле у департамента здравоохранения.

Читайте также:
«Причин много»: из больницы в Тюменской области массово уволились врачи700 тысяч рублей в месяц, квартира и вид из окна на Китай: в Тюмени ищут стоматологаКому в Тюмени готовы платить более 300 тысяч рублей в месяц
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Работа#Здоровье#Зарплата
Подпишитесь
Еще 10 сантиметров за сутки: уровень воды в Иртыше снова поднялся
Сегодня, 03:52
В Москве запретили строить квартиры-студии. Ждет ли это Тюмень?
Сегодня, 10:04
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Сегодня, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
Вчера, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Сегодня, 09:16
«Затопило за десять минут»: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей. ВИДЕО
Вчера, 12:34
"