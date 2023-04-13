«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона

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Несколько десятков человек оценили влиятельность более 250 кандидатов, которые оказывают особое воздействие на жизнь региона. На условиях анонимности коллегия экспертов выставляла каждой персоне оценку от 1 до 10, в результате чего родился ТОП-100 Влиятельных людей Тюменской области.
Стоит оговорить сразу, «влиятельность» — понятие условное, мы под ней подразумеваем способность персоны воздействовать на жизнь области или населенного пункта, в котором сосредоточена работа персоны.
Возглавил наш рейтинг Губернатор Тюменской области Александр Моор, отбывающий на своем посту последний год полномочий. Но официально губернатор еще не заявлял о начале избирательной кампании и не встречался с Владимиром Путиным, как это обычно принято у губернаторов, которые идут на следующий срок.
Серебряную медаль заработал прокурор Тюменской области Владислав Московских, по отчету за 2022 год он поставил перед властями вопрос о перечне нарушений, которые совершаются регулярно — нехватка маневренного фонда, нарушения сроков расселения аварийного жилья и коррупция.
На третьем месте также расположился силовик — начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец, его деятельность подконтрольна Московских, однако мужчина также может влиять на деятельность бизнесменов и чиновников области.
В 10-ку влиятельных попали также: глава Тюмени Руслан Кухарук, заместители губернатора Павел Белявский и Владимир Чейметов, также глава СУ СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков, бизнесмен и экс-депутат Николай Руссу и депутат облдумы Владимир Пискайкин вместе с первым заместителем председателя Думы Андреем Артюховым.
Кто и почему считается влиятельным? Кто из важных персон не попал в рейтинг? Обо всем мы рассказали в нашем спецпроекте «Топ-100 Влиятельных людей Тюменской области».