«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона

Возглавил наш рейтинг Губернатор Тюменской области Александр Моор, отбывающий на своем посту последний год полномочий. Но официально губернатор еще не заявлял о начале избирательной кампании и не встречался с Владимиром Путиным, как это обычно принято у губернаторов, которые идут на следующий срок.