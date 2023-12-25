Более 20 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа, отправлены домой

Напомним, 19 декабря из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» поездом до Адлера выехали домой 125 школьников из Луганской Народной Республики. По дороге несколько ребят почувствовали недомогание, у одной девочки состояние ухудшалось сильнее других. Вскоре 12-летняя Вероника скончалась. Уже в Саратовской области всех детей и их сопровождающих сняли с поезда и поместили в инфекционную больницу. В результате обследования у некоторых из них был выявлен грипп А, у других ОРВИ.