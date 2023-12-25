Более 20 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа, отправлены домой

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
По данным губернатора, у 49 детей выявлен грипп А, еще у 36 ОРВИ.
Напомним, 19 декабря из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» поездом до Адлера выехали домой 125 школьников из Луганской Народной Республики. По дороге несколько ребят почувствовали недомогание, у одной девочки состояние ухудшалось сильнее других. Вскоре 12-летняя Вероника скончалась. Уже в Саратовской области всех детей и их сопровождающих сняли с поезда и поместили в инфекционную больницу. В результате обследования у некоторых из них был выявлен грипп А, у других ОРВИ.
По факту массового заболевания детей Роспотребнадзор и СКР начали проверки. Тем временем руководитель лагеря «Олимпийская ребячка» заявила, что все дети от них уехали здоровыми, хотя мама погибшей девочка утверждала, что ее дочь жаловалась на температуру буквально перед самым отъездом.