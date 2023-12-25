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Более 20 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа, отправлены домой

Более 20 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки гриппа, отправлены домой

25 декабря 2023, 14:49
Фото: 1MI
В инфекционной больнице Саратова продолжают лечение 102 ребенка из ЛНР, которые были эвакуированы с поезда Тюмень — Адлер из-за массового заболевания. Еще 22 школьника из группы забрали домой их родные. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По данным губернатора, у 49 детей выявлен грипп А, еще у 36 ОРВИ.

Напомним, 19 декабря из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» поездом до Адлера выехали домой 125 школьников из Луганской Народной Республики. По дороге несколько ребят почувствовали недомогание, у одной девочки состояние ухудшалось сильнее других. Вскоре 12-летняя Вероника скончалась. Уже в Саратовской области всех детей и их сопровождающих сняли с поезда и поместили в инфекционную больницу. В результате обследования у некоторых из них был выявлен грипп А, у других ОРВИ.

По факту массового заболевания детей Роспотребнадзор и СКР начали проверки. Тем временем руководитель лагеря «Олимпийская ребячка» заявила, что все дети от них уехали здоровыми, хотя мама погибшей девочка утверждала, что ее дочь жаловалась на температуру буквально перед самым отъездом.

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