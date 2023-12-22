Вину не чувствуем: директор «Олимпийской ребячки» о ЧП с детьми в поезде Тюмень-Адлер

Также Шилова упомянула и маму погибшей Вероники. Журналисты накануне поговорили с женщиной, потерявшей ребенка. Так стало известно, что они живут в ЛНР, муж — ветеран СВО, демобилизован по ранению. Сама она работает продавцом. По словам женщины, перед самой поездкой у ее дочери поднялась температура, но потом она спала и ребенка вместе со всеми отправили из Тюмени домой.