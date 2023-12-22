Вину не чувствуем: директор «Олимпийской ребячки» о ЧП с детьми в поезде Тюмень-Адлер

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
По ее словам, дети могли заразиться где угодно, а тяжело болеют, потому что не прививались. Она предположила, что ребята могли простудиться на экскурсии. Аудиозапись разговора Ларисы Шиловой опубликовал телеграм-канал Ural Mash.
«Вины, по крайней мере мы, за собой не чувствуем, мы чувствуем только то, что благодаря нашему мероприятию потерян ребёнок. И конечно то, что дети там заболели, и то, что сейчас находятся в Саратове, кто-то с признаками ОРВИ. Я наверное могу предположить, что находясь на обзорной экскурсии, где-то, кто-то подпростыл, где-то там еще что-то… Возможно, кто-то что-то цепанул… У каждого свои иммунитеты. Ну, а если они там через раз прививались, то мы и получили ту картину, которая складывается сейчас», — рассказала чиновница.
В один из моментов беседы Шилова отметила, что ее сейчас волнует проверка Роспотребнадзора, который «хочет защитить их учреждение», но там не все гладко.
«Ситуация такова — выполнять свои функциональные обязанности мы должны все добросовестно. Мы должны любить детей, любить себя, любить свою работу. А чтобы такие вот ситуации не возникали, наша задача свои должностные инструкции выполнять как положено. Не затягивать эти дела… Они же пришли в то учреждение, которое хотят защитить тоже. Хотелось бы сказать, что у них всё сделано так, как надо. А у нас, извините меня, не так, как надо», — заявила Лариса Шилова.
В разговоре директор «Олимпийской ребячки» сказала, что спасти девочку, которой стало плохо в поезде и она умерла, было невозможно.
«Единственное, что если бы она была в стационаре, возможно, там так бы и было, могли бы спасти… Медики будут разбираться, какие болячки у неё были. Потому что у нас она была абсолютно здорова. По документам», — прокомментировала госслужащая.
Также Шилова упомянула и маму погибшей Вероники. Журналисты накануне поговорили с женщиной, потерявшей ребенка. Так стало известно, что они живут в ЛНР, муж — ветеран СВО, демобилизован по ранению. Сама она работает продавцом. По словам женщины, перед самой поездкой у ее дочери поднялась температура, но потом она спала и ребенка вместе со всеми отправили из Тюмени домой.
Директор лагеря, назвала все это бредом и осудила мать Вероники за то, что та потратила время на интервью, вместо того, чтобы оплакивать дочь.
«Мама там в угаре. Нет, чтобы по дочке плакать, нет, она дает какие-то интервью, которые тут же перевирают журналисты. Она говорит про девочку, которая попала в изолятор, они говорят, что это та девочка, которая в изоляторе. Ну просто бред какой-то», — высказалась Лариса Шилова.
Руководитель лагеря посоветовала своим подчиненным быть ласковее и уверенными в своих коллегах и не подставлять их.
«Нужно быть уверенными в коллегах своих, естественно. Но, естественно, верить, что мы с вами работаем по-честному. Ну, хотелось бы, чтобы по-честному, чтобы подстав таких не было. А подставы есть на каждом шагу. Мелочь, но подставляет всех», — заключила чиновница.
Напомним, луганские школьники 19 декабря выехали из Тюмени, где они были на оздоровительном отдыхе в лагере «Олимпийская ребячка». В дороге часть детей почувствовали недомогание. У одной девочки, 12-летней Вероники, самочувствие стало ухудшаться стремительно. Сопровождающие медики не смогли помочь ребенку и она умерла. Всех детей в экстренном порядке высадили из поезда в Саратовской области, где их разместили в инфекционном отделении.
В настоящее время лагерь приостановил все заезды детей. Сейчас там проводятся проверки.