Состояние детей, снятых с поезда Тюмень—Адлер из-за массового заболевания, ухудшилось

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По данным Минздрава, у 16 школьников выявлен грипп А, у 70 диагностирована ОРВИ. У семи ребят болезнь протекает в средней степени тяжести, у 79 — в легкой форме.
«Осмотреть каждого смогли только ближе к ночи. Некоторых отправили на рентген из-за усилившегося кашля. Часть детей лечат антибиотиками, результаты анализов взрослых ещё не готовы», — пишет телеграм-канал Ural Mash.
От инсайдеров стало известно, что на сегодня только одна семья смогла забрать ребёнка после двух часов уговоров. Родные приехали за ним в Саратов из ЛНР. Остальные буквально сходят с ума, не зная, что с их детьми. По телефону информацию о состоянии ребят не дают.
Единственные, кто с ними разговаривают, это сопровождающие, но они сами изолированы в боксах и знают про ситуацию только приблизительно. По их словам, дети с гриппом занимают две — три палаты, в других находятся ребята с ОРВИ.
«Предварительно, здоровые дети окажутся дома 29 декабря. В больнице работает прокуратура — опрашивает персонал и сопровождающих», — сообщает Ural Mash.
Также родители рассказали журналистам, что дети, когда были еще в «Олимпийской ребячке» жаловались на плохое самочувствие, но их все равно отправили в дорогу.
Об этом же накануне говорила мама погибшей Вероники.
Напомним, луганские школьники 19 декабря выехали из Тюмени, где они были на оздоровительном отдыхе в лагере «Олимпийская ребячка». В дороге часть детей почувствовали недомогание. У одной девочки, 12-летней Вероники, самочувствие стало ухудшаться стремительно. Сопровождающие медики не смогли помочь ребенку и она умерла. Всех детей в экстренном порядке высадили из поезда в Саратовской области, где их разместили в инфекционном отделении.
Сам лагерь на время приостановил все заезды детей. Сейчас там проводятся проверки.