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Состояние детей, снятых с поезда Тюмень—Адлер из-за массового заболевания, ухудшилось

Состояние детей, снятых с поезда Тюмень—Адлер из-за массового заболевания, ухудшилось

22 декабря 2023, 14:59
Фото: 1MI
Из 125 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень — Адлер из-за массового заболевания, 86 до сих пор находятся в больнице. Одна девочка, 12-летняя Вероника, скончалась в дороге.
Видео: Ural Mash

По данным Минздрава, у 16 школьников выявлен грипп А, у 70 диагностирована ОРВИ. У семи ребят болезнь протекает в средней степени тяжести, у 79 — в легкой форме.

«Осмотреть каждого смогли только ближе к ночи. Некоторых отправили на рентген из-за усилившегося кашля. Часть детей лечат антибиотиками, результаты анализов взрослых ещё не готовы», — пишет телеграм-канал Ural Mash.

От инсайдеров стало известно, что на сегодня только одна семья смогла забрать ребёнка после двух часов уговоров. Родные приехали за ним в Саратов из ЛНР. Остальные буквально сходят с ума, не зная, что с их детьми. По телефону информацию о состоянии ребят не дают.

Единственные, кто с ними разговаривают, это сопровождающие, но они сами изолированы в боксах и знают про ситуацию только приблизительно. По их словам, дети с гриппом занимают две — три палаты, в других находятся ребята с ОРВИ.

«Предварительно, здоровые дети окажутся дома 29 декабря. В больнице работает прокуратура — опрашивает персонал и сопровождающих», — сообщает Ural Mash.

Также родители рассказали журналистам, что дети, когда были еще в «Олимпийской ребячке» жаловались на плохое самочувствие, но их все равно отправили в дорогу.

Напомним, луганские школьники 19 декабря выехали из Тюмени, где они были на оздоровительном отдыхе в лагере «Олимпийская ребячка». В дороге часть детей почувствовали недомогание. У одной девочки, 12-летней Вероники, самочувствие стало ухудшаться стремительно. Сопровождающие медики не смогли помочь ребенку и она умерла. Всех детей в экстренном порядке высадили из поезда в Саратовской области, где их разместили в инфекционном отделении.

Сам лагерь на время приостановил все заезды детей. Сейчас там проводятся проверки.

#Видео#Ирина Швецова#Девочка умерла в поезде Тюмень - Адлер
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