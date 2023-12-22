nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Тюменский Роспотребнадзор проверяет лагерь, где отдыхали заболевшие дети из ЛНР

Тюменский Роспотребнадзор проверяет лагерь, где отдыхали заболевшие дети из ЛНР

22 декабря 2023, 13:53
Фото: 1MI
В лагере «Олимпийская ребячка» специалисты регионального Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. После того, как выяснилось, что отдыхавшие здесь дети массово заболели гриппом, учреждение временно остановило все новые заезды.

Об этом пишет «УРА.ру» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АНО „Областной детский оздоровительно-образовательный центр „Ребячья республика“, филиал „Олимпийская ребячка“ с отбором проб и материала для проведения лабораторных исследований. Решение о принятии мер будет принято по итогам эпидрасследования», — пояснили изданию в ведомстве.

О том, что лагерь временно перестал принимать детей, стало известно сегодня от местных властей. Кроме Роспотребнадзора в «Олимпийской ребячке» проводит свое расследование Следком. Накануне группа луганских ребят, выехавшая из лагеря 19 декабря, была высажена из поезда в Ростовской области. Основанием для такого решения стала массовая заболеваемость, одна девочка, 12-летняя Вероника из Краснодона, скончалась во время пути.

Позднее выяснилось, что часть детей подхватили грипп А, другие ОРВИ. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто допустил массовое заражение школьников, которое привело к гибели ребенка. Как утверждает руководство лагеря, от них дети уехали здоровыми, а мама погибшей говорит, что ей дочь за несколько дней до выезда жаловалась на температуру.

Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени закрыли лагерь, в котором отдыхала погибшая в поезде 12-летняя девочкаГрипп А выявлен у 16 детей из поезда Тюмень—Адлер, в котором умерла 12-летняя девочкаСледственный комитет проводит проверку в тюменском лагере «Олимпийская ребячка»
#Общество#Ирина Швецова#Девочка умерла в поезде Тюмень - Адлер
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
Сегодня, 07:28
Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода
Сегодня, 09:35
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
Сегодня, 07:13
В Тюмень идут дожди и похолодание
Сегодня, 08:00
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Сегодня, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Вчера, 10:26