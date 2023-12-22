Тюменский Роспотребнадзор проверяет лагерь, где отдыхали заболевшие дети из ЛНР

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Об этом пишет «УРА.ру» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении АНО „Областной детский оздоровительно-образовательный центр „Ребячья республика“, филиал „Олимпийская ребячка“ с отбором проб и материала для проведения лабораторных исследований. Решение о принятии мер будет принято по итогам эпидрасследования», — пояснили изданию в ведомстве.
О том, что лагерь временно перестал принимать детей, стало известно сегодня от местных властей. Кроме Роспотребнадзора в «Олимпийской ребячке» проводит свое расследование Следком. Накануне группа луганских ребят, выехавшая из лагеря 19 декабря, была высажена из поезда в Ростовской области. Основанием для такого решения стала массовая заболеваемость, одна девочка, 12-летняя Вероника из Краснодона, скончалась во время пути.
Позднее выяснилось, что часть детей подхватили грипп А, другие ОРВИ. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто допустил массовое заражение школьников, которое привело к гибели ребенка. Как утверждает руководство лагеря, от них дети уехали здоровыми, а мама погибшей говорит, что ей дочь за несколько дней до выезда жаловалась на температуру.