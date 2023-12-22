Тюменский Роспотребнадзор проверяет лагерь, где отдыхали заболевшие дети из ЛНР

Позднее выяснилось, что часть детей подхватили грипп А, другие ОРВИ. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто допустил массовое заражение школьников, которое привело к гибели ребенка. Как утверждает руководство лагеря, от них дети уехали здоровыми, а мама погибшей говорит, что ей дочь за несколько дней до выезда жаловалась на температуру.