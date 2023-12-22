Следственный комитет проводит проверку в тюменском лагере «Олимпийская ребячка»

Между тем, по данным Роспотребнадзора по Саратовской области, у детей, отдыхавших в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» диагностировали вирус гриппа А. Скончавшаяся школьница также могла болеть вирусом «гонконгского» гриппа. Такое предположение озвучил научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. По его словам, вспышка гриппа в поезде произошла из-за замкнутого пространства, пишет Газета.Ру.