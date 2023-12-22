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Следственный комитет проводит проверку в тюменском лагере «Олимпийская ребячка»

Следственный комитет проводит проверку в тюменском лагере «Олимпийская ребячка»

22 декабря 2023, 06:21
Фото: 1MI
Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка», в котором отдыхала скончавшаяся от инфекции 12-летняя девочка проверяют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и Следственного комитета.

У всех работников детского оздоровительного учреждения взяты пробы. Результаты анализов будут известны в ближайшее время. Об этом сообщил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

По его словам, уже установлено, что погибшая школьница журналу медпункта не проходила, с жалобами туда не обращалась.

«В лагере были дети, которые обращались в медпункт и получали лечение. К моменту отправки у них диагностировали уже только остаточные явления, в связи с чем медперсонал передал дополнительные лекарственные средства в дорогу. Перед выездом провели положенный медосмотр. Детей с температурой — не было», — отметил Грамотин.

Между тем, по данным Роспотребнадзора по Саратовской области, у детей, отдыхавших в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» диагностировали вирус гриппа А. Скончавшаяся школьница также могла болеть вирусом «гонконгского» гриппа. Такое предположение озвучил научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. По его словам, вспышка гриппа в поезде произошла из-за замкнутого пространства, пишет Газета.Ру.

«Гонконгский» грипп отличает стремительное развитие заболевания. Симптомами являются слабость, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, температура около 39°C. Инкубационный период составляет 1-2 дня после заражения.

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