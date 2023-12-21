Ребенка гнобили: мама 12-летней школьницы винит в ее смерти руководство лагеря Тюмени

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
О том, что у одного из детей группы поднялась температура, рассказывала скончавшаяся школьница.
«Руководство лагеря не обращало внимания на состояние здоровья детей. Только после того, как начали заболевать другие дети, заболевшего ребенка переселили в изолятор. Сотрудники лагеря и руководство относились халатно к исполнению своих обязанностей — дети жаловались на это. Мне вообще рассказали, что моего ребенка там гнобили и унижали. Телефоны детям выдавали на пару часов, чтобы они могли позвонить родителям и сообщить, что все хорошо», — рассказала Ural Mash мама погибшей школьницы.
По ее словам, сообщение от вожатых о том, что Вероника заболела и слегла с температурой 39,2 она получила накануне утром. Перед посадкой на поезд состояние ребенка было в норме.
«После обеда нам написали в тг-сообщении, что температуру ребенку сбили, пообещали после ужина сообщить о состоянии дочери. Но уже позвонили», — рассказала мама Вероники.
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в оздоровительном лагере «Олимпийская ребячка» проходит служебное расследование. По факту гибели 12-летней школьницы Следственным комитетом по Пензенской области возбуждено уголовное дело.