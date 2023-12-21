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Мама 12-летней девочки винит в смерти дочери руководство тюменского лагеря

Ребенка гнобили: мама 12-летней школьницы винит в ее смерти руководство лагеря Тюмени

21 декабря 2023, 10:14
Фото: ОЛИМПИЙСКАЯ РЕБЯЧКА, детский центр Тюмень

Мама 12-летней девочки винит в смерти дочери руководство тюменского лагеря

Мама 12-летней Вероники, погибшей в поезде Тюмень — Адлер, винит в смерти дочери руководство лагеря «Олимпийская ребячка». По словам женщины, первые заболевшие в лагере дети появились уже на третий день отдыха.

О том, что у одного из детей группы поднялась температура, рассказывала скончавшаяся школьница.

«Руководство лагеря не обращало внимания на состояние здоровья детей. Только после того, как начали заболевать другие дети, заболевшего ребенка переселили в изолятор. Сотрудники лагеря и руководство относились халатно к исполнению своих обязанностей — дети жаловались на это. Мне вообще рассказали, что моего ребенка там гнобили и унижали. Телефоны детям выдавали на пару часов, чтобы они могли позвонить родителям и сообщить, что все хорошо», — рассказала Ural Mash мама погибшей школьницы.

По ее словам, сообщение от вожатых о том, что Вероника заболела и слегла с температурой 39,2 она получила накануне утром. Перед посадкой на поезд состояние ребенка было в норме.

«После обеда нам написали в тг-сообщении, что температуру ребенку сбили, пообещали после ужина сообщить о состоянии дочери. Но уже позвонили», — рассказала мама Вероники.
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Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время в оздоровительном лагере «Олимпийская ребячка» проходит служебное расследование. По факту гибели 12-летней школьницы Следственным комитетом по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

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