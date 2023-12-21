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В тюменском правительстве прокомментировали ЧП в поезде Тюмень — Адлер

«Дети уезжали здоровыми»: власти Тюмени прокомментировали ЧП в поезде Тюмень — Адлер

21 декабря 2023, 07:56

В тюменском правительстве прокомментировали ЧП в поезде Тюмень — Адлер

Руководитель детского лагеря «Олимпийская ребячка», в котором отдыхали заболевшие гриппом А дети из ЛНР, Елена Шептун рассказала, что сейчас происходит в оздоровительном учреждении.
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Дети

По ее словам, в настоящее время в лагере работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря „Олимпийская Ребячка“ (Тюменская область) 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия. Перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой — не было», — сообщила Елена Шептун.

Напомним, 126 ребят 19 декабря выехали из Тюменской области поездом Тюмень — Адлер. Спустя сутки 12-летняя девочка почувствовала острое недомогание, позже она скончалась. Еще у 30 ребят поднялась высокая температура. Вся группа была сняла с поезда в Саратовской области и направлена в местную инфекционную больницу. Сегодня управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило, что у детей с признаками ОРВИ выявлен вирус гриппа А.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, Следственным комитетом организована проверка.

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