«Дети уезжали здоровыми»: власти Тюмени прокомментировали ЧП в поезде Тюмень — Адлер

В тюменском правительстве прокомментировали ЧП в поезде Тюмень — Адлер

Руководитель детского лагеря «Олимпийская ребячка», в котором отдыхали заболевшие гриппом А дети из ЛНР, Елена Шептун рассказала, что сейчас происходит в оздоровительном учреждении.