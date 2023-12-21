Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Происшествие случилось в ночь с 20 на 21 декабря. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в инфекционную больницу Саратовской области доставлены дети, которые поездом возвращались домой — в Луганскую Народную Республику из лагеря «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Всего в группе было 126 человек. Сопровождали их два краснодонских медика.
По дороге некоторые из ребят почувствовали недомогание. По мере следование поезда, часть детей совсем разболелась. Поэтому было принято решение высадить школьников на ближайшей крупной станции, чтобы они получили медицинскую помощь.
«Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — рассказал Бусаргин в своих соцсетях.
Позднее выяснилось, что одна девочка, 12-летняя Вероника, скончалась еще в пути. В поезде у ребенка поднялась температура, сопровождающим удалось сбить ей жар, но еще через какое-то время она снова почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Медики пытались спасти подопечную, но безуспешно.
Смерть ребенка зафиксирована работниками скорой медицинской помощи на станции в Пензенской области.
По факту гибели ребенка Следственный комитет СК России возбудил уголовное дело, ход которого на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.
Саратовские врачи провели полное обследование ребят, снятых с поезда. Дети сразу были разделены на «болеющую» и «не болеющую» группы. Признаки ОРВИ наблюдались у 60 ребят, все они помещены в инфекционные отделения, где для ребят развернули резервные койки.
Изначально предполагалось, что школьники подхватили грипп. Хотя тюменский вирусолог Геннадий Уманский не отрицал и коронавирус.
«Если мы берем за истину то, что дети из лагеря выезжали здоровыми, то картина похожа на коронавирус и последующую пневмонию, но это лишь предположение. Дело в том, что вирус может протекать бессимптомно и на момент отъезда самочувствие у детей, действительно, могло быть обычным. Пневмонии характерно резкое ухудшения состояния. Однако я не могу утверждать, что это послужило причиной смерти девочки, здесь нужна детальная экспертиза», — отметил доктор.
Результаты тестов показали, что ребята заражены вирусом гриппа А.
В настоящее время все школьники, снятые с поезда «Тюмень — Адлер» продолжают находиться под пристальным вниманием медиков. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заверил, что у ребят постоянно берут анализы и следят за их температурой. Все дети переносят болезнь практически одинаково — с жалобами на насморк и боль в горле. По его словам на живот никто из них никто не жалуется, тяжелого течения также ни у кого не наблюдается.
Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов рассказал, что в поезде, на котором ехали дети, соблюдались необходимые санитарные условия. Тем не менее правоохранительные органы и Роспотребнадзор сейчас проверяют вагон-ресторан, в котором питались ребята.
Свою вину в произошедшем также исключает руководитель «Олимпийской ребячки» Елена Шептун. Она уверяет, что луганские школьники уехали от них здоровыми.
«Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря „Олимпийская Ребячка“ 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медперсоналом три раза в день проводилась термометрия. Перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой — не было», — пояснила Елена Шептун.
Однако, «Нашему городу» стало известно, что как минимум шестеро школьников отправились в путь с признаками заболевания. Медики об этом знали, но тем не менее разрешили им ехать вместе с остальными. Правда в вагоне отсек плацкарта с больными ребятами отгородили занавеской. И только когда на ухудшение самочувствия стали жаловаться другие дети из группы — школьников перевели в отдельный вагон.
Виновные в смерти Вероники будут установлены правоохранительными органами. Но мама погибшей девочки винит в трагедии руководство лагеря «Олимпийская ребячка».
Женщина рассказала, что первые заболевшие в лагере дети появились уже на третий день отдыха. И вожатые знали, что Вероника заболела. Перед дорогой у нее уже была высокая температура, которую сбили, и перед посадкой девочке было лучше.
Также мама Вероники заявила, что в сотрудники лагеря относятся к своим обязанностям безответственно.
«Сотрудники лагеря и руководство относились халатно к исполнению своих обязанностей — дети жаловались на это. Мне вообще рассказали, что моего ребенка там гнобили и унижали. Телефоны детям выдавали на пару часов, чтобы они могли позвонить родителям и сообщить, что все хорошо», — пояснила женщина в разговоре с Ural Mash.
По факту гибели 12-летней школьницы Следственным комитетом по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Очевидно, что первые выводы о причинах трагедии будут сделаны уже в ближайшее время.