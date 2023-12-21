Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени

В настоящее время все школьники, снятые с поезда «Тюмень — Адлер» продолжают находиться под пристальным вниманием медиков. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заверил, что у ребят постоянно берут анализы и следят за их температурой. Все дети переносят болезнь практически одинаково — с жалобами на насморк и боль в горле. По его словам на живот никто из них никто не жалуется, тяжелого течения также ни у кого не наблюдается.