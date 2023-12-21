12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер: возбуждено уголовное дело

21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети были госпитализированы в Саратовскую инфекционну больницу. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Ее ход контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он запросил доклад о произошедшем ЧП.