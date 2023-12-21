12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер: возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:25
Ребята возвращались в домов в Луганскую Народную Республику из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка».
Во время пути более 30 школьников пожаловались на плохое самочувствие. У 12-летней девочки поднялась высокая температура, она потеряла сознание. Медики сопровождавшие детей, пытались спасти ребенка, но безуспешно. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка.
21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети были госпитализированы в Саратовскую инфекционну больницу. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Ее ход контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он запросил доклад о произошедшем ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» в настоящее время проводится служебное расследование. По словам представителей учреждения, все дети уезжали из лагеря здоровыми.