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Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем ЧП в поезде Тюмень — Адлер

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер: возбуждено уголовное дело

21 декабря 2023, 07:23
Фото: 1MI

Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем ЧП в поезде Тюмень — Адлер

Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту трагедии, произошедшей в поезде Тюмень — Адлер. По данным ведомства, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем из Тюмени в Адлер, скончалась 12-летняя девочка, находившаяся в составе организованной группы детей.
Сюжет
Дети

Ребята возвращались в домов в Луганскую Народную Республику из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка».

Во время пути более 30 школьников пожаловались на плохое самочувствие. У 12-летней девочки поднялась высокая температура, она потеряла сознание. Медики сопровождавшие детей, пытались спасти ребенка, но безуспешно. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка.

21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети были госпитализированы в Саратовскую инфекционну больницу. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Ее ход контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — он запросил доклад о произошедшем ЧП.

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