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Updated Сегодня, 06:21

В Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек

В Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек

21 декабря 2023, 06:19
Фото: 1MI
Трагедия произошла сегодня утром в тюменском СНТ «Дубравушка». В половине восьмого утра здесь произошел пожар в жилом деревянном доме по улице Восточной, в результате которого погиб человек.

В тушении огня были задействованы 5 единиц техники и 16 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 30 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС по Тюменской области.

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