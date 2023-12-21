В Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
В тушении огня были задействованы 5 единиц техники и 16 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 30 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Космакова Ярковского района 17 декабря произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.