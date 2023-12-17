В Тюменской области во время пожара погибли два человека

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
К тушению огня были привлечены подразделения противопожарной службы субъекта, 4 единицы техники 11 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охвачено огнем, составила 100 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске вечером 19 ноября произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Они отравились угарным газом. По факты трагедии было возбуждено уголовное дело.