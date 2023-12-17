В Тюменской области во время пожара погибли два человека

К тушению огня были привлечены подразделения противопожарной службы субъекта, 4 единицы техники 11 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охвачено огнем, составила 100 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются.