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В Тюменской области во время пожара погибли два человека

В Тюменской области во время пожара погибли два человека

17 декабря 2023, 10:12
Фото: 1MI
Трагедия произошла сегодня, 17 декабря, в Ярковском районе. В десятом часу утра в деревне Космакова загорелся частный жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение дома.

К тушению огня были привлечены подразделения противопожарной службы субъекта, 4 единицы техники 11 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охвачено огнем, составила 100 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске вечером 19 ноября произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Они отравились угарным газом. По факты трагедии было возбуждено уголовное дело.

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