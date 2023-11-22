В Ялуторовске после гибели трех детей на пожаре задержали соседку

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В Ялуторовске продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех детей во время пожара.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области, главной подозреваемой в совершении преступления является 38-летняя соседка. В настоящее время женщина задержана.
Пожар произошел вечером 19 ноября. В двухэтажном деревянном доме загорелась квартира на первом этаже. Пожар унес жизни трех мальчиков 8, 11 и 15 лет, проживающих на втором этаже. Еще два человека были госпитализированы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в деревне под Тюменью произошел пожар. От огня пострадали дом и придомовые постройки.