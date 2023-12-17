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Тюменцы назвали самые красивые здания в городе

Дом со статуями и элитные ЖК: тюменцы назвали самые красивые дома в городе

17 декабря 2023, 09:15
Фото: 2 ГИС

Тюменцы назвали самые красивые здания в городе

Жители Тюмени назвали саамы красивые здания областной столицы. В список зданий, получивших комплименты от жителей областной столицы вошли Дворец бракосочетания, жилой комплекс и дом со статуями.
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Дом
Фото: 2 ГИС

Возглавил перечень самых красивых зданий Тюмени жилой комплекс Green House, расположенный в Восточном округе города. Благодаря архитектурным решениям в виде замка в неоготическом стиле жилой комплекс стал популярным местом для свадебных фотосессий.

Проект замкового комплекса разработала компания ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ». Добавим, что Green House был признан лучшим жилым проектом 2004 года.

Фото: 2 ГИС

Второе место в списке самых красивых зданий Тюмени занимает дом архитектора Константина Чакина. Здание, построенное в 1914 году, расположено на пересечении улиц Семакова и Хохрякова, неподалеку от набережной Туры. Четыре года назад, в 2019 году, были проведены работы по реставрации здания, пишет 72.RU.

Фото: 2 ГИС

На третьем месте рейтинга расположился еще один жилой комплекс — «1а Первомайская», возведенной девелоперской компанией «Брусника».

Жилой комплекс в стиле хай-тек является популярным у тюменцев — горожане нередко приходят сюда на фотосессии. Жилой комплекс является элитным — стоимость квартир превышает 10 миллионов рублей. В частности, однокомнатная квартира здесь стоит 12 миллионов рублей, стоимость трехкомнатной доходит до 68 миллионов.

Фото: 2 ГИС

Еще один дом, полюбившийся тюменцам, находится на улице Садовой, 3, неподалеку от Свято-Троицкого монастыря. Здание украшено статуями — белоснежный особняк привлекает внимание любителей архитектуры и красивых фотографий.

Фото: 2 ГИС

Замыкает рейтинг самых красивых зданий Тюмени Дворец бракосочетания на улице Малыгина, построенный в областной столице в 2011 году. Открытие ЗАГСа состоялось 18 апреля 2011 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы назвали самые уродливые здания города. В их список вошли элитные ЖК, бизнес-центр, торговый комплекс и парковка.

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