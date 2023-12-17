Дом со статуями и элитные ЖК: тюменцы назвали самые красивые дома в городе

Второе место в списке самых красивых зданий Тюмени занимает дом архитектора Константина Чакина. Здание, построенное в 1914 году, расположено на пересечении улиц Семакова и Хохрякова, неподалеку от набережной Туры. Четыре года назад, в 2019 году, были проведены работы по реставрации здания, пишет 72.RU.