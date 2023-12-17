В лобовом ДТП на тюменской трассе погибли два человека

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — водитель и пассажир Lada, сообщили в ГИБДД Югры.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень был насмерть сбит пешеход. Трагедия произошла на 11 километре автодороги. Водитель авто с места происшествия скрылся.