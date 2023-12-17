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В лобовом ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

В лобовом ДТП на тюменской трассе погибли два человека

17 декабря 2023, 07:46
Фото: 1MI

В лобовом ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу днем, 16 декабря, на федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. На 555-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись Lada Vesta и грузовик «Урал».
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — водитель и пассажир Lada, сообщили в ГИБДД Югры.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень был насмерть сбит пешеход. Трагедия произошла на 11 километре автодороги. Водитель авто с места происшествия скрылся.

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