12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Ребенка пытались спасти сопровождающие группу медики, но безуспешно. Ребенок погиб. Еще порядка 30 детей слегли с высокой температурой. В настоящее время в обстоятельствах произошедшей трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.
По информации тг-канала 112, все заболевшие дети госпитализированы в Саратовскую инфекционную больницу. Оставшиеся ребята из группы (всего 125 человек) осмотрены медиками и уже едут домой. Известно, в тюменский лагерь школьники приехали из Луганской Народной Республики.
Официальные комментарии Роспотребнадзора по Саратовской области, представителей Следственного комитета ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что о заболевших детях, возвращающихся на поезде Тюмень — Адлер из лагеря в ЛНР, сообщил накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.