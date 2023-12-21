12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер

По информации тг-канала 112, все заболевшие дети госпитализированы в Саратовскую инфекционную больницу. Оставшиеся ребята из группы (всего 125 человек) осмотрены медиками и уже едут домой. Известно, в тюменский лагерь школьники приехали из Луганской Народной Республики.