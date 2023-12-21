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12-летняя девочка умерла от инфекции в поезде Тюмень — Адлер

12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер

21 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI

12-летняя девочка умерла от инфекции в поезде Тюмень — Адлер

12-летняя пассажирка поезда Тюмень — Адлер, возвращавшаяся в составе группы из детского лагеря Тюменской области, скончалась в результате инфекции.
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Дети

Ребенка пытались спасти сопровождающие группу медики, но безуспешно. Ребенок погиб. Еще порядка 30 детей слегли с высокой температурой. В настоящее время в обстоятельствах произошедшей трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

По информации тг-канала 112, все заболевшие дети госпитализированы в Саратовскую инфекционную больницу. Оставшиеся ребята из группы (всего 125 человек) осмотрены медиками и уже едут домой. Известно, в тюменский лагерь школьники приехали из Луганской Народной Республики.

Официальные комментарии Роспотребнадзора по Саратовской области, представителей Следственного комитета ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что о заболевших детях, возвращающихся на поезде Тюмень — Адлер из лагеря в ЛНР, сообщил накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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