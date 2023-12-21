В Тюмени изменятся перевозчики общественного транспорта. Что это значит?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года цена проезда в городском общественном транспорте вырастет на 1 рубль. По безналичном расчету поездка будет стоить 30 рублей, по наличном — 31 рубль. Кроме того, с января в общественном транспорте будет введена схема бесплатной пересадки в автобусах.