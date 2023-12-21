В Тюмени изменятся перевозчики общественного транспорта. Что это значит?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В документах к торгам указано, что компания, подавшая заявку на участие в аукционе, не соответствует требованиям. По словам главы департамента транспорта и связи администрации города Евгения Сорокина, в настоящее время маршрутов, по которым не разыграны закупки, нет.
«Заявки на перевозку есть, по ним есть определенная процедура. У одного подрядчика были некачественно подготовленные документы. Удорожания не будет. Первого января, надеемся, все поедут», — сообщил Сорокин 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года цена проезда в городском общественном транспорте вырастет на 1 рубль. По безналичном расчету поездка будет стоить 30 рублей, по наличном — 31 рубль. Кроме того, с января в общественном транспорте будет введена схема бесплатной пересадки в автобусах.