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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

В Тюмени с 2024 года изменятся перевозчики общественного транспорта

В Тюмени изменятся перевозчики общественного транспорта. Что это значит?

21 декабря 2023, 07:05
Фото: 1MI

В Тюмени с 2024 года изменятся перевозчики общественного транспорта

В Тюмени с начала 2024 году могут обновиться перевозчики городского общественного транспорта. Мэрия областной столицы объявила более десятка закупок стоимостью порядка 4,4 миллиарда рублей.

В документах к торгам указано, что компания, подавшая заявку на участие в аукционе, не соответствует требованиям. По словам главы департамента транспорта и связи администрации города Евгения Сорокина, в настоящее время маршрутов, по которым не разыграны закупки, нет.

«Заявки на перевозку есть, по ним есть определенная процедура. У одного подрядчика были некачественно подготовленные документы. Удорожания не будет. Первого января, надеемся, все поедут», — сообщил Сорокин 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года цена проезда в городском общественном транспорте вырастет на 1 рубль. По безналичном расчету поездка будет стоить 30 рублей, по наличном — 31 рубль. Кроме того, с января в общественном транспорте будет введена схема бесплатной пересадки в автобусах.

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