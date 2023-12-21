«Девочка из ЛНР скончалась в вагоне»: что известно о трагедии в поезде Тюмень — Адлер

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По данным собственного источника редакции, более 120 детей возвращались из тюменских лагерей «Ребячья республика» и «Олимпийская Ребячка», где они отдыхали по программе для детей из ЛНР и ДНР. Известно, что программа отдыха завершилась вчера, после чего дети отправились на вокзал.
Ночью в поезде 12-летней девочке резко стало плохо. Помощь ей пытались оказать медики, которые ехали с группой, однако спасти ребенка не удалось. Когда на место прибыла бригада скорой помощи Саратовской области, где остановили поезд, врачам оставалось лишь констатировать смерть девочки.
Известно, что на недомогание пожаловались еще несколько детей, а потому для них развернули мобильную лабораторию, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — сообщил глава региона.
Он также говорит о том, что местная больница готова принять крупное число пациентов и оказать помощь каждому. Также ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Известно, что медики сейчас выясняют причина смерти ребенка и проводят соответствующие экспертизы. Однако в лагерях, где отдыхали дети, отметили, то уезжали ребята здоровыми.
«У нас каждый день проводится термометрия, очень чутко следим за состоянием детей и в случае болезни направляем на лечение. Они все уезжали здоровыми, никто не жаловался на плохое самочувствие», — рассказали «Нашему городу» в «Олимпийской Ребячке».
В «Ребячьей республике» изданию сообщили, что в связи с произошедшим в лагере проводится служебное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего и причины недомогания у детей.
Тюменский вирусолог Геннадий Уманский, говорит о том, что для определения причины произошедшего понадобиться время и ряд анализов. Однако картина случившегося напоминает скрытую пневмонию, которая может быть вызвана COVID-2019.
«Если мы берем за истину то, что дети из лагеря выезжали здоровыми, то картина похожа на коронавирус и последующую пневмонию, но это лишь предположение. Дело в том, что вирус может протекать бессимптомно и на момент отъезда самочувствие у детей, действительно, могло быть обычным. Пневмонии характерно резкое ухудшения состояния. Однако я не могу утверждать, что это послужило причиной смерти девочки, здесь нужна детальная экспертиза», — говорит врач.
Стоит отметить, что сейчас по всей России отмечаются массовые заболевания гриппом и скрытой пневмонией, врачи говорят о том, что более подвержены вирусу именно дети.
Однако, как рассказал тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов 72.ru, в поезде соблюдались необходимые условия для перевозки детей. Ему пока также не известно, что послужило причиной смерти девочки и плохого самочувствия детей, для этого необходимо дождаться результатов анализов, которые сейчас проводят эпидемиологи.
Также известно, что во время поездки в поезде дети питались в вагоне-ресторане. Всех местных сотрудников уже опросили представители правоохранительных органов, которые заинтересовались произошедшим и инициировали проверку.
«Опросили всех сотрудников поезде, в том числе в вагоне-ресторане. Работа по выявлению причин произошедшего продолжается. Криминального подтекста в гибели ребенка не усматривается», — сообщил изданию собственный источник в правоохранительных органах.
Сейчас на месте работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Несколько детей были направлены в местную больницу в связи с недомоганием. Врачи ждут результатов анализов, взятых у детей и результатов лабораторных исследований причины смерти 12-ленего ребенка.