«Девочка из ЛНР скончалась в вагоне»: что известно о трагедии в поезде Тюмень — Адлер

По данным собственного источника редакции, более 120 детей возвращались из тюменских лагерей «Ребячья республика» и «Олимпийская Ребячка», где они отдыхали по программе для детей из ЛНР и ДНР. Известно, что программа отдыха завершилась вчера, после чего дети отправились на вокзал.