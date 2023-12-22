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В Тюмени закрыли лагерь, в котором отдыхала погибшая в поезде 12-летняя девочка

В Тюмени закрыли лагерь, в котором отдыхала погибшая в поезде 12-летняя девочка

22 декабря 2023, 11:09
Детский оздоровительный лагерь под Тюменью «Олимпийская ребячка» временно приостановил заезды детей. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил Информцентр правительства региона.

Остальные загородные лагеря Тюменской области работают в прежнем режиме.

«Все санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских лагерей неукоснительно соблюдаются. Все программы детского и семейного отдыха будут реализованы в полном объеме. В „Олимпийской ребячке“ заезды временно приостановлены», — пояснили в департаменте соцразвития.

По какой именно причине приостановили заезды в «Олимпийскую ребячку» не уточняется. Однако известно, что детское учреждение сейчас проверяет Следком. Накануне группа луганских ребят, выехавшая из лагеря 19 декабря, была высажена из поезда в Ростовской области. Основанием для такого решения стала массовая заболеваемость, одна девочка, 12-летняя Вероника из Краснодона, скончалась во время пути.

Позднее выяснилось, что часть детей подхватили грипп А, другие ОРВИ. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто допустил массовое заражение школьников, которое привело к гибели ребенка. Как утверждает руководство лагеря, от них дети уехали здоровыми, а мама погибшей говорит, что ей дочь за несколько дней до выезда жаловалась на температуру.

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