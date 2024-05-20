«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Тюмени выставили на продажу двухэтажный дом с банным комплексом, гаражом на две машины, зоной барбекю и хозяйственными постройками. За коттедж площадью 276.8 квадратных метров владелец просит 80 миллионов рублей, указано в объявлении на «Авито».
«Идеальный дом для счастливой жизни, со всеми необходимыми для проживания коммуникациями и удобствами. На участке выполнен ландшафтный дизайн, использован природный камень, газон, имеются насаждения. Участок с видеонаблюдением, огорожен капитальным забором. Подъездные пути, асфальт. Планировка и укомплектованность дома приводит душевное состояние к восторгу и умиротворению. Находясь в доме получаешь ощущение комфорта, спокойствия и непринуждённости», — указал в описании продавец.
По словам владельца, внутренняя отделка дома выполнена в стиле неоклассик. Сам коттедж расположен рядом с храмом Петра и Павла. С потенциальным покупателем владелец готов поторговаться.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу здание в историческом центре города. За него просят 115 миллионов рублей.