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Published Сегодня, 04:08

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В Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 миллионов рублей

«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей

20 мая 2024, 04:08
Фото: 1MI

В Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 миллионов рублей

За столь внушительную цену будущему покупателю обещают «идеальный дом для счастливой жизни». Помимо банного комплекса, в стоимость также входят большой гараж и зона барбекю.

В Тюмени выставили на продажу двухэтажный дом с банным комплексом, гаражом на две машины, зоной барбекю и хозяйственными постройками. За коттедж площадью 276.8 квадратных метров владелец просит 80 миллионов рублей, указано в объявлении на «Авито».

«Идеальный дом для счастливой жизни, со всеми необходимыми для проживания коммуникациями и удобствами. На участке выполнен ландшафтный дизайн, использован природный камень, газон, имеются насаждения. Участок с видеонаблюдением, огорожен капитальным забором. Подъездные пути, асфальт. Планировка и укомплектованность дома приводит душевное состояние к восторгу и умиротворению. Находясь в доме получаешь ощущение комфорта, спокойствия и непринуждённости», — указал в описании продавец.
Фото: Авито

По словам владельца, внутренняя отделка дома выполнена в стиле неоклассик. Сам коттедж расположен рядом с храмом Петра и Павла. С потенциальным покупателем владелец готов поторговаться.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу здание в историческом центре города. За него просят 115 миллионов рублей.

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