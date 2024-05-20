«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей

В Тюмени выставили на продажу двухэтажный дом с банным комплексом, гаражом на две машины, зоной барбекю и хозяйственными постройками. За коттедж площадью 276.8 квадратных метров владелец просит 80 миллионов рублей, указано в объявлении на «Авито».