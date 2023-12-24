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Заболевших школьников из Краснодона выписывают из больницы

Заболевших после отдыха в тюменском лагере детей из ЛНР начали выписывать из больницы

24 декабря 2023, 09:54
Фото: 1MI

Заболевших школьников из Краснодона выписывают из больницы

12 детей из Луганской Народной Республики, заболевших после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», вернулись домой. В их числе — шесть детей с диагнозом грипп А, пять школьников с диагнозом ОРВИ и один здоровый ребенок.
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Дети
«Выписки с рекомендациями по дальнейшему наблюдению за детьми и лекарственные препараты выданы на руки родителям. Все дети после возвращения в ЛНР будут находиться под наблюдением медиков Краснодонского района», — сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.

По данным МЗ Саратовской области, в настоящее время из числа находящихся в больнице 111 школьников из Краснодонского района, болеют 89. У 55 ребят выявлен грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. Также РНК вируса гриппа А обнаружена у одного сопровождающего группы.

Состояние всех пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее «Наш Город» писал, что 20 декабря в поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка из группы детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Олимпийская ребячка». 21 декабря ночью всю группу детей сняли с поезда во время остановки в Балашове Саратовской области. Ребят направили в инфекционную больницу.

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