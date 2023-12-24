Заболевших после отдыха в тюменском лагере детей из ЛНР начали выписывать из больницы

По данным МЗ Саратовской области, в настоящее время из числа находящихся в больнице 111 школьников из Краснодонского района, болеют 89. У 55 ребят выявлен грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. Также РНК вируса гриппа А обнаружена у одного сопровождающего группы.