У детей, отдыхавших в тюменском лагере, обнаружили грипп А

У детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, обнаружили грипп А

У детей, отдыхавших в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», выявлен вирус гриппа А. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области по результатам обследования детей, следовавших поездом Тюмень — Адлер.