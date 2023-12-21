У детей, отдыхавших в тюменском лагере, обнаружили грипп А

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт „Микроб“. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле Руководителя Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.
Ранее «наш Город» писал, что 20 декабря в поезде Тюмень — Адлер произошла трагедия — в результате инфекционного заболевания погибла 12-летняя девочка. Еще у 30 ребят поднялась температура. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проверку ведет Следственный комитет. Ее ход находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.