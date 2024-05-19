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На фестивале «Тюмень сильная» скончался спортсмен

Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен

19 мая 2024, 07:47
Фото: 1MI

На фестивале «Тюмень сильная» скончался спортсмен

Трагедия произошла в субботу, 18 мая, в ходе фестиваля «Тюмень сильная». Один из участников соревнования после поднятия тяжелого веса потерял сознание и упал. К сожалению, мужчина скончался.

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, трагедия случилась около полудня. Врачи, дежурившие на соревнованиях, пытались спасти спортсмена — проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, сделать это не удалось. О причинах смерти мужчины информации нет.

Видео: Тюмень с огоньком

Отметим, спортивный фестиваль «Тюмень Сильная» в субботу прошел на шести городских площадках. Старт мероприятию был дан массовым забегом в экопарке «Затюменский». Основные состязания, турниры по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу и стритлифтингу, MMA, силовому экстриму, прошли на площади у выставочного зала «Тюменская ярмарка». Трагедия произошла на именно на этой площадке.

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