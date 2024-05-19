Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен

Отметим, спортивный фестиваль «Тюмень Сильная» в субботу прошел на шести городских площадках. Старт мероприятию был дан массовым забегом в экопарке «Затюменский». Основные состязания, турниры по бодибилдингу, пауэрлифтингу, армрестлингу и стритлифтингу, MMA, силовому экстриму, прошли на площади у выставочного зала «Тюменская ярмарка». Трагедия произошла на именно на этой площадке.