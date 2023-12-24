Итоги недели: ЧП в поезде Тюмень — Адлер, ограничения на яйца новый штамм COVID-19

Между тем, в управе Ленинского административного округа тюменцев заверили в том, что вырубать деревья в лесополосе на Жуковского никто не планируется — хвойные деревья находятся за границей частного соседнего участка, где, как опасаются жители, начнется строительство. Чиновники подчеркнули, что владелец данного участка не получал никаких разрешительных документов на строительство, а значит не может возводить какие-либо здания на своей земле.