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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Итоги недели: ЧП в поезде Тюмень — Адлер, ограничения на яйца новый штамм COVID-19

Итоги недели: ЧП в поезде Тюмень — Адлер, ограничения на яйца новый штамм COVID-19

24 декабря 2023, 13:14
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — трагедия в поезде Тюмень — Адлер, ограничения на продажу яиц, протесты тюменцев относительно вырубки деревьев в районе улицы Жуковского.
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Итоги
Фото: 1MI

12-летняя девочка скончалась от инфекции в поезде Тюмень — Адлер

20 декабря в поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка из группы детей из Краснодонского района, отдыхавших в тюменском оздоровительном лагере «Олимпийская ребячка». У ребенка днем поднялась высокая температура, вечером девочка потеряла сознание и скончалась.

21 декабря ночью всю группу детей (126 человек) сняли с поезда во время остановки в Саратовской области. Ребят направили в инфекционную больницу, где провели обследование и взяли анализы. Позже в Минздраве сообщили, что у 55 детей диагностирован вирус гриппа А, еще 34 поставлен диагноз ОРВИ. Также РНК вируса гриппа А обнаружена у одного сопровождающего группы.

Известно, что ребята выехали из тюменского лагеря 19 декабря. По данным источников, у нескольких школьников перед отправкой присутствовали признаки ОРВИ. Однако, по заверениям руководства лагеря, все дети были здоровы.

В настоящее время по факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело, проводятся медицинские экспертизы. Расследование организовано Следственным комитетом, Роспотребнадзором, прокуратурой. Лагерь «Олимпийская ребячка» временно закрыт.

Фото: 1MI

Не больше одной упаковки в руки: в тюменском гипермаркете ограничили покупку яиц

Тюменские магазины ограничили продажу куриных яиц — в некоторых гипермаркетах купить можно не более одной упаковки яиц. По словам ритейлеров, данная мера введена с целью борьбы с перекупщиками и распространяется только на яйца, реализуемые по льготной цене 96 рублей.

Яйца других марок, стоимость которых составляет в среднем от 100 до 148 рублей за десяток, можно купить в неограниченном количестве.

В настоящее время стоимость куриных яиц в тюменских магазинах варьируется от 111 до 180 рублей. По информации Тюменьстата, в среднем десяток стоит 109 рублей. Заметим, что год назад средняя цена десятка куриных яиц составляла 80-90 рублей, а пять лет назад 51-60 рублей.

Пока неясно, что будет с ценами на яйца после Нового года. Если верить тюменским властям, то стоимость снизится до 100 рублей. По словам директора департамента АПК по Тюменской области Владимира Чейметова, работа по стабилизации цен на куриные яйца уже ведется.

Фото: 1MI

Тюменцы просят остановить вырубку деревьев в районе Мыса

Жители Тюмени начали сбор подписей под петицией против вырубки деревьев по улице Жуковского (район Мыса). Документ публиковали на платформе Change.org. В тексте петиции было указано, что под угрозой вырубки находятся более сотни сосен, расположенных между домами № 82,84 88/1 — городские власти планируют возвести здесь парковку или хозяйственный магазин.

Между тем, в управе Ленинского административного округа тюменцев заверили в том, что вырубать деревья в лесополосе на Жуковского никто не планируется — хвойные деревья находятся за границей частного соседнего участка, где, как опасаются жители, начнется строительство. Чиновники подчеркнули, что владелец данного участка не получал никаких разрешительных документов на строительство, а значит не может возводить какие-либо здания на своей земле.

В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
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Фото: 1MI

Новый штамм коронавируса может испортить тюменцам Новый год

В Тюменской области растет заболеваемость ковидом. Только за последнюю неделю COVID-19 был выявлен у 1,3 тысячи тюменцев. Поэтому не исключено, что в регионе могут ввести вновь масочный режим.

Новый штамм COVID-19 «пирола», который сейчас распространяется по стране, отличается от предыдущих еще большей заразностью и более устойчив к сопротивлению иммунитета. С целью снизить скорость распространения инфекции оперштаб Минздрава РФ уже поручил регионам подготовиться к возможному росту заболеваемости, а медицинским организациям сформировать запас медикаментов и составить маршрутизацию пациентов.

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах… вводить масочный режим в лечебных учреждениях. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Фото: 1MI

Тюменьстат составил рейтинг продуктов, подорожавших в этом году сильнее всего

По данным ведомства, в 2023 году заметнее всего подорожали помидоры, стоимость которых выросла на 61,1%. Второе место в списке самых подорожавших продуктов заняли лимоны: их стоимость стала выше на 52%.

На третьей позиции рейтинга расположились бананы, подорожавшие на 45,7%, чеснок, стоимость которого выросла на 41,8% и груши, цены на которые выросли на 38,3%.

Также в топ наиболее подорожавших за год продуктов вошли рыба, стоимость которой увеличилась на 30,6%, апельсины (рост на 24,7%), мясо птицы и яйца (рост от 23,2% до 21,4%).

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