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На Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса.

«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса

21 декабря 2023, 01:00
Фото: 1MI
На Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса.

На Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса

В Тюменской области не действует обязательный масочный режим и требований к соблюдению социальной дистанции, а потому коронавирусом за неделю заболевает более 1 300 человек. Врачи опасаются, что новый штамм «пирола» может испортить тюменцам Новый год и существенно повысить уровень заболеваемости.

Новый штамм более заразен?

Многие тюменцы уже забыли о существовании COVID-2019 и опасностях, которые несет вирус. Тем временем он продолжает мутировать и так рождаются новые его вариации, которые могут оказаться значительно опаснее предыдущих. Также уже зарегистрирован новый штамм — «пирола», который, по мнению научного сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, является более опасным.

«Этот субвариант более заразен и быстрее распространяется — он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — утверждает врач.

Чтобы минимизировать последствия появления новой вариации коронавируса, Оперштаб Минздрава РФ поручил регионам организовать подготовку к росту заболеваемости, в частности, медицинские службы должны сформировать запас медикаментов, составить маршрутизацию пациентов, а также проработать усиление участковой и инфекционной службы.

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах… вводить масочный режим в лечебных учреждениях. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — говорил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Стоит отметить, что в Тюменской области из-за коронавируса недавно уже закрывали отделы крупных компаний. Вместе с тем на днях в санатории «Тараскуль» постояльцев начали отправлять по домам до завершения курса лечения в связи с заболеванием.

По словам главврача клиники «Лидер медицина», педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова, как раз в декабре прогнозируется рост числа заболевших скрытой пневмонией, которая может являться следствием COVID-2019.

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Как сейчас лечат от COVID-2019?

Врачи по-прежнему рекомендуют при появлении признаков заболевания обращаться к специалистом. К симптомам COVID-2019, в том числе и его нового штамма относят:

  • Ощущение тяжести при дыхании
  • Высокая температура;
  • Боль в горле;
  • Кашель, чихание;
  • Насморк;
  • Головная боль;
  • Боли в мышцах и в груди, общая слабость.

Как показывает практика, сейчас врачи охотно берут тесты на наличие инфекции, во всяком случаи у тех, кто относится к группам риска. Так, тюменская пенсионерка Ольга Тунгускова рассказала, что при вызове врачей на дом у нее сразу взяли тест, который оказался положительным.

«После этого мне назначили курс антибиотиков, которые для заболевших сейчас выдают бесплатно в аптеках. Но до этой аптеки, которая находится более чем в километре, нужно дойти самой, все выдают только по паспорту. Странно, что сейчас больным разрешают ходить по городу так свободно и всех заражать», — говорит пенсионерка.

По словам врача-терапевта Никиты Перминова, пациентам стоит самостоятельно минимизировать пребывание в местах скопления людей, чтобы снизить число зараженных.

«Меры для всех вводятся в том случае, когда ситуация находится на уровне эпидемии, пока до этого не дошло важно, чтобы каждый понимал свою ответственность за благополучие жителей города и области и старался исключить контакты с другими людьми на период болезни. В противном случае мы вернемся в году изоляции и начнется новая эпидемия или пандемия», — предупреждает врач.

Также Перминов говорит о том, что лечение антибиотиками эффективно при отсутствии осложнений, одним из которых может стать пневмония. Если это заболевание будет зафиксировано, то схему лечения придется изменить. С ним согласен и инфекционист Евгений Тимаков.

«Лечение вирусной пневмонии достаточно сложное и продолжительное — на вирус не действуют антибиотики. Требуются противовирусные и противовоспалительные препараты, противоотечные средства для отхождения мокроты», — говорит он.
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Как спастись от нового штамма COVID-2019?

Сейчас в Тюменской области завершена вакцинация против COVID-19 и принудительно повторные или первые прививки не ставят даже тем, кто находится в группе риска.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в эпидсезоне 2023–2024 годов, иммунизация лиц из групп риска будет возобновлена», — пояснили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения.

Хотя тюменский врач-дерматолог Татьяна Педченко напоминает о том, что вакцинация это по-прежнему лучшая защита от коронавирусной инфекции. Сейчас прививку в городских поликлиниках можно поставить бесплатно, предварительно записавшись на портале «Госуслуги».

«Однако не стоит забывать и про всем доступные меры: чаще мыть руки, в общественных местах пользоваться масками. Женщинам, по возможности, делать такую прическу, чтобы волосы попадали меньше на лицо. Не прикасаться руками к глазам и лицу, пока не обработаете руки антисептиком», — рекомендует женщина.

Сейчас врачи говорят о том, что нельзя недооценивать даже малейшие всплески заболеваемости, так как последующий рост может оказаться стремительным и вернуть времена ковидных ограничений и массовых госпитализаций.

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