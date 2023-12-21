«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса

Многие тюменцы уже забыли о существовании COVID-2019 и опасностях, которые несет вирус. Тем временем он продолжает мутировать и так рождаются новые его вариации, которые могут оказаться значительно опаснее предыдущих. Также уже зарегистрирован новый штамм — «пирола», который, по мнению научного сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, является более опасным.