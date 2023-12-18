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Тюменцам назвали продукты, подорожавшие в 2023 году сильнее всего

Тюменьстат составил рейтинг продуктов, подорожавших в этом году сильнее всего

18 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

Тюменцам назвали продукты, подорожавшие в 2023 году сильнее всего

В последнее время активно обсуждается рост цен на яйца. Но, как рассказали в Тюменьстате «Аргументам и Фактам», есть продукты, которые в этом году подорожали еще сильнее.

Так, по данным Тюменьстата, в 2023 году заметнее всего подорожали помидоры, стоимость которых выросла на 61,1%. В списке самых подорожавших продуктов второе место заняли лимоны: их стоимость стала выше на 52%.

Следующие в рейтинге — бананы, подорожавшие на 45,7%, чеснок, стоимость которого выросла на 41,8% и груши, цены на которые выросли на 38,3%.

В ТОПе по росту цен и рыба, стоимость которой увеличилась на 30,6%, апельсины подорожали на 24,7%, а мясо курицы на 23,2%. А вот цена яиц, обсуждаемая в последнее время, с начала года выросла на 21,4%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени комнаты в коммуналках подорожали на 15% за год. В среднем по стране цены на комнаты выросли на 10,6%.

Тюменские власти объяснили рост цен на коммунальные услуги
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