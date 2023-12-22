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В Тюмени мандарины подорожали до 339 рублей

В Тюмени мандарины из Марокко подорожали до 339 рублей

22 декабря 2023, 07:00
Фото: 1MI

В Тюмени мандарины подорожали до 339 рублей

В Тюмени в преддверии Нового год подорожали мандарины. В среднем цены на фрукты увеличилась на 20%. Килограмм самых недорогих цитрусовыхиз Абхазии сегодня стоит 149 рублей.

Ненамного дороже, 169 рублей, стоят мандарины из Турции. Цена за килограмм марокканских цитрусовых и мандаринов с листочками составляет 200-210 рублей. Самыми дорогими являются китайские мандарины-бэби и клементины — их стоимость достигает 263-339 рублей за килограмм.

Что касается цен на другие фрукты, то средняя цена яблок составляет 130-150 рублей за килограмм, бананы стоят от 120 до 190 рублей за килограмм. Экзотический ананас, который является популярным украшением новогоднего стола, продают по цене 200 рублей и более за килограмм — в среднем полуторакилограммовый фрукт вытягивает на 500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на новогодних каникулах практически в два раза вырастут цены на отдых на термальных курортах. Самый недорогой билет будет стоить 1000-15000 рублей.

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