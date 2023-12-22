В Тюмени мандарины из Марокко подорожали до 339 рублей

Что касается цен на другие фрукты, то средняя цена яблок составляет 130-150 рублей за килограмм, бананы стоят от 120 до 190 рублей за килограмм. Экзотический ананас, который является популярным украшением новогоднего стола, продают по цене 200 рублей и более за килограмм — в среднем полуторакилограммовый фрукт вытягивает на 500 рублей.