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В Тюмени к Новому году елки подорожают на 40%

В Тюмени к Новому году елки подорожают на 40%

12 ноября 2023, 07:54
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области живые ели в этом году подорожают в среднем на 20-40%. По прогнозам, небольшие новогодние елки подорожают до полутора тысяч рублей, деревья высотой 2,5 метра в среднем будут стоить 3,5 тысячи рублей.

Для сравнения, в минувшем году в Тюмени на елочных базарах за 1,5 тысячи рублей можно было купить полутораметровую сосну, двухметровая стоила порядка 2 тысяч рублей, елка высотой 2,5 метра — от 3 тысяч рублей.

В областную столицу в минувшем году елки к новогодним праздникам были доставлены из Пермского края. Всего в городе работало более десятка точек по продаже елей, сосен и пихт.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи. С 28 декабря по 7 января свободных мест в продаже не осталось.

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