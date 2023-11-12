В Тюмени к Новому году елки подорожают на 40%

В Тюменской области живые ели в этом году подорожают в среднем на 20-40%. По прогнозам, небольшие новогодние елки подорожают до полутора тысяч рублей, деревья высотой 2,5 метра в среднем будут стоить 3,5 тысячи рублей.

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