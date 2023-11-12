В Тюмени к Новому году елки подорожают на 40%

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Для сравнения, в минувшем году в Тюмени на елочных базарах за 1,5 тысячи рублей можно было купить полутораметровую сосну, двухметровая стоила порядка 2 тысяч рублей, елка высотой 2,5 метра — от 3 тысяч рублей.
В областную столицу в минувшем году елки к новогодним праздникам были доставлены из Пермского края. Всего в городе работало более десятка точек по продаже елей, сосен и пихт.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все дешевые авиабилеты на новогодние праздники в Сочи. С 28 декабря по 7 января свободных мест в продаже не осталось.