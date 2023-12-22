В Тюмени обнаружили вирус грипп А, который отличает быстрое распространение

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области первые случаи заболевания одной из разновидностей вируса гриппа А, «гонконгским» гриппом (H3N2) были зафиксированы в регионе еще в начале ноября — у двоих детей и одного взрослого (они не были привиты от гриппа).