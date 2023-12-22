В Тюмени обнаружили вирус грипп А, который отличает быстрое распространение

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области первые случаи заболевания одной из разновидностей вируса гриппа А, «гонконгским» гриппом (H3N2) были зафиксированы в регионе еще в начале ноября — у двоих детей и одного взрослого (они не были привиты от гриппа).
По словам медиков, «гонконгский» грипп отличает скорость распространения. Симптоматика схожа с симптомами обычного гриппа — высокая температура, боли в горле, кашель заложенность носа, ломота и слабость. Инкубационный период составляет 1-2 дня. Наиболее подверженными заболеванию являются дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом.
В настоящее время в регионе отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей. У скольких человек был выявлен грипп — информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что у заболевших детей, возвращавшихся с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» выявили вирус гриппа А. По данным Минздрава, вирус подтвержден у 16 человек. Какой именно штамм гриппа обнаружен у школьников пока неизвестно.