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В Тюмени выявлен вирус грипп А, который отличает молниеносное распространение

В Тюмени обнаружили вирус грипп А, который отличает быстрое распространение

22 декабря 2023, 07:28
Фото: 1MI

В Тюмени выявлен вирус грипп А, который отличает молниеносное распространение

В Тюменской области зарегистрированы случаи заболевания вирусом гриппа А, который диагностировали у 16 школьников из Луганской Народной Республики, отдыхавших в лагере «Олимпийская ребячка».

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области первые случаи заболевания одной из разновидностей вируса гриппа А, «гонконгским» гриппом (H3N2) были зафиксированы в регионе еще в начале ноября — у двоих детей и одного взрослого (они не были привиты от гриппа).

По словам медиков, «гонконгский» грипп отличает скорость распространения. Симптоматика схожа с симптомами обычного гриппа — высокая температура, боли в горле, кашель заложенность носа, ломота и слабость. Инкубационный период составляет 1-2 дня. Наиболее подверженными заболеванию являются дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом.

В настоящее время в регионе отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 18,8% по сравнению с предыдущей неделей. У скольких человек был выявлен грипп — информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что у заболевших детей, возвращавшихся с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» выявили вирус гриппа А. По данным Минздрава, вирус подтвержден у 16 человек. Какой именно штамм гриппа обнаружен у школьников пока неизвестно.

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