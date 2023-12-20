Власти Тюмени ответили на требование горожан запретить вырубку деревьев на Мысу

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
На требование граждан отреагировала управа Ленинского округа. Накануне глава ЛАО провел встречу с жителями Мыса, на которой также присутствовали депутаты гордумы и общественники.
Как пояснили, чиновники, сосны на Жуковского никто вырубать не собирается — хвойные деревья находятся за границей частного соседнего участка, где, как опасаются жители, начнется строительство.
Также в управе отметили, что жители начали волноваться после того, как собственник земли попросил их убрать свои постройки с его участка.
«Тюменцы не просили разъяснить ситуацию управу. В октябре они обратились к депутату гордумы Андрею Потапову и, пока им готовили ответ, создали петицию и стали собирать подписи в защиту зеленых насаждений, обсуждать ситуацию в соцсетях. Тюменцы заволновались после того, как владельцы земли попросили убрать с из территории гаражи. Жители с неохотой, но все же вывезли пять из шести конструкций», — пояснили в ЛАО.
Жителям Мыса рассказали, что владелец участка не получал никаких разрешительных документов на строительство, значит он не может возводить какие-либо здания на своей земле. Также чиновники напомнили, что за самовольный снос деревьев нарушителю грозит штраф или даже уголовная ответственность.
«Владельцы участка в ближайшие годы не планируют использовать землю, им необходимо решить вопрос с переносом коммуникаций, а также с оставшимся гаражом. Кстати, на участке есть поросль, поэтому в случае начала строительства, собственникам придется получить все разрешительные документы», — отметили в управе.
Про петицию жителей Мыса «Наш город» писал несколько дней назад. Ее составила тюменка, по словам которой под угрозой вырубки находятся более сотни сосен, расположенных между домами № 82,84 88/1 по улице Жуковского.