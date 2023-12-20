Власти Тюмени ответили на требование горожан запретить вырубку деревьев на Мысу

Жителям Мыса рассказали, что владелец участка не получал никаких разрешительных документов на строительство, значит он не может возводить какие-либо здания на своей земле. Также чиновники напомнили, что за самовольный снос деревьев нарушителю грозит штраф или даже уголовная ответственность.