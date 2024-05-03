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Published Сегодня, 03:44

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Updated Сегодня, 03:46

Стоимость авиабилетов из Тюмени в преддверии лета может вырасти на 10-15%

Цены на авиабилеты из Тюмени в преддверии лета могут вырасти на 10-15%

3 мая 2024, 03:44
Фото: 1MI

Стоимость авиабилетов из Тюмени в преддверии лета может вырасти на 10-15%

Одной из причин роста цен может стать повышение спроса. Сильнее всего подорожают билеты на самые популярные направления.

В преддверии лета авиабилеты с вылетом из Тюмени могут подорожать на 10-15%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал РБК Тюмень, что на ценах сказалось повышение спроса.

Рост цен будет неравномерным. Заметнее всего подорожают билеты в Египет, Турцию, ОАЭ, Минеральные Воды, Дагестан и Сочи. Чем ниже спрос на направление — тем менее заметным будет изменение цены.

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«Вопрос ценообразования в авиации является сложным. На стоимость перелета влияет рост издержек самих перевозчиков, суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, состояние самолетного авиапарка авиакомпании», — пояснил Щербаченко.

Основатель сервиса бронирования Твил.ру Алексей Черепахин добавил, что на протяжении последних двух лет россияне в основном ориентированы на внутренний туризм. Самые популярные направления — курорты Краснодарского края, где бронирование отелей увеличилось на 60%.

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Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания NordStar запустила рейс Норильск — Тюмень — Самара. Вылеты будут выполняться по вторникам.

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