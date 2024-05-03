nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Авиакомпания NordStar запустила рейс Норильск — Тюмень — Самара

Авиакомпания NordStar запустила рейс по маршруту Норильск — Тюмень — Самара

3 мая 2024, 02:18
Фото: 1MI

Авиакомпания NordStar запустила рейс Норильск — Тюмень — Самара

Первый рейс состоялся в конце апреля. Вылеты будут выполняться по вторникам.

30 апреля авиакомпания NortStar запустила еженедельные рейсы по маршруту Норильск — Тюмень — Самара и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Вылет из Норильска в Тюмень — в 17:55, из Тюмени в Самару — в 20:05, из Самары в Тюмень — в 23:55, из Тюмени в Норильск — 04:35. Время для каждого аэропорта указано местное.

«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в весенне-летнем сезоне авиакомпания Utair увеличит количество курортных маршрутов. Вылеты будут выполняться по 25 направлениям.

Читайте также:
Пьяный бесправник опрокинул машину в кювет на тюменской трассеЗа оскорбления девочки тюменским подросткам придется заплатить 300 тысяч рублейГидрологи спрогнозировали скорое снижение уровня воды в тюменских реках
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Самолет#Рейсы
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Вчера, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Вчера, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Вчера, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Вчера, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Вчера, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Вчера, 07:24
"