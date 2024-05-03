Авиакомпания NordStar запустила рейс по маршруту Норильск — Тюмень — Самара

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
30 апреля авиакомпания NortStar запустила еженедельные рейсы по маршруту Норильск — Тюмень — Самара и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Вылет из Норильска в Тюмень — в 17:55, из Тюмени в Самару — в 20:05, из Самары в Тюмень — в 23:55, из Тюмени в Норильск — 04:35. Время для каждого аэропорта указано местное.
Ранее «Наш город» сообщал, что в весенне-летнем сезоне авиакомпания Utair увеличит количество курортных маршрутов. Вылеты будут выполняться по 25 направлениям.