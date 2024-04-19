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Авиакомпания Utair увеличит количество курортных маршрутов из Тюмени

Авиакомпания Utair увеличит количество курортных маршрутов из Тюмени

19 апреля 2024, 05:59
Фото: 1MI

Авиакомпания Utair увеличит количество курортных маршрутов из Тюмени

В весенне-летнем сезоне авиакомпания будет выполнять рейсы по 25 маршрутам. С июня частота полетов на некоторых направлениях будет увеличена.

В весенне-летнем сезоне авиакомпания Utair будет выполнять полеты из Тюмени по 18 внутрироссийским и 7 международным маршрутам. Авиаперевозчик решил нарастить программу полетов на курорты к сезону летних отпусков, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С июня Utair начнет выполнять рейсы в Сочи семь раз в неделю, в Минеральные Воды — два раза в неделю. До двух раз в неделю увеличится частота полетов в Баку, Ереван и Ташкент.

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Также с июня авиакомпания запустит прямые рейсы в Анталью. Первый вылет состоится 7 июня. Рейсы будут выполняться по пятницам.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Azur Air с 28 апреля начнет выполнять рейсы в Анталью. Приобрести билеты можно будет только в составе турпакета.

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