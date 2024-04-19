Авиакомпания Utair увеличит количество курортных маршрутов из Тюмени

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В весенне-летнем сезоне авиакомпания Utair будет выполнять полеты из Тюмени по 18 внутрироссийским и 7 международным маршрутам. Авиаперевозчик решил нарастить программу полетов на курорты к сезону летних отпусков, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
С июня Utair начнет выполнять рейсы в Сочи семь раз в неделю, в Минеральные Воды — два раза в неделю. До двух раз в неделю увеличится частота полетов в Баку, Ереван и Ташкент.
Также с июня авиакомпания запустит прямые рейсы в Анталью. Первый вылет состоится 7 июня. Рейсы будут выполняться по пятницам.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Azur Air с 28 апреля начнет выполнять рейсы в Анталью. Приобрести билеты можно будет только в составе турпакета.