Цены на подержанные автомобили премиум-класса подскочили в Тюмени

Самыми продаваемыми машинами стали модели марки BMW — Х7 за 16.3 миллиона рублей, Х5 за 10.6 миллиона и Х6 за 13.5 миллиона. В пятерку лидеров также вошли Lexus RX за 9.5 миллиона и Voyah Free за 3.9 миллиона.