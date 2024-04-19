Цены на подержанные автомобили премиум-класса подскочили в Тюмени

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В Тюменской области подскочили цены на подержанные премиальные автомобили. В первом квартале 2024 года их средняя стоимость увеличилась на 29,2% и составила 9.7 миллиона рублей, сообщили аналитики «Авито Авто» РБК Тюмень.
Самыми продаваемыми машинами стали модели марки BMW — Х7 за 16.3 миллиона рублей, Х5 за 10.6 миллиона и Х6 за 13.5 миллиона. В пятерку лидеров также вошли Lexus RX за 9.5 миллиона и Voyah Free за 3.9 миллиона.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени можно взять напрокат авто элитного класса. Автопарк пополнился Dodge Challenger, Audi TT, Ford Mustang и Chevrolet Camaro.