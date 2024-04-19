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Published Сегодня, 04:27

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Подержанные автомобили премиум-класса подорожали в Тюмени

Цены на подержанные автомобили премиум-класса подскочили в Тюмени

19 апреля 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney

Подержанные автомобили премиум-класса подорожали в Тюмени

В первом квартале 2024 года премиальные автомобили подорожали в среднем на 29,2%. Самыми продаваемыми машинами стали модели марки BMW.

В Тюменской области подскочили цены на подержанные премиальные автомобили. В первом квартале 2024 года их средняя стоимость увеличилась на 29,2% и составила 9.7 миллиона рублей, сообщили аналитики «Авито Авто» РБК Тюмень.

Самыми продаваемыми машинами стали модели марки BMW — Х7 за 16.3 миллиона рублей, Х5 за 10.6 миллиона и Х6 за 13.5 миллиона. В пятерку лидеров также вошли Lexus RX за 9.5 миллиона и Voyah Free за 3.9 миллиона.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени можно взять напрокат авто элитного класса. Автопарк пополнился Dodge Challenger, Audi TT, Ford Mustang и Chevrolet Camaro.

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