«Надо шамана с бубном»: священники помолились в полете об избавлении Ишима от паводка

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Правда, горожане данное церковное действо не оценили и отметили, что лучше бы проводили работы по укреплению дамбы.
«Осталось только шаманов с бубном дождаться, ну чтоб наверняка», — пошутила Марина К.
«Отдыхаем. Церковь все „порешала“ со спасением от потопа. Всё это было бы смешно, если бы не было грустно», — посетовали ишимцы.
Между тем, вода в реке Ишим в районе одноименного города прибывает с катастрофической скоростью — за сутки уровень воды поднялся более чем на два метра. До критической отметки осталось всего 160 сантиметров.
По прогнозам властей, большая вода придет в Ишимский район через пару дней. Первыми паводок встретят населенные пункты Лариха и Воронина. В настоящее время здесь, а также в поселке Плодопитомник, ведутся работы по укреплению насыпи. По планам, их завершат сегодня.
В деревне Кошкарагай (Ишимский район) работает группировка нашей областной противопожарной службы. Вокруг населенного пункта возвели насыпь, жителей эвакуируют, так как во время паводка деревня будет отрезана от «большой земли».
Ранее «Наш Город» писал, что по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в Казанском районе уже затоплены более 90 жилых домов. Уровень паводка в этом году стал историческим.