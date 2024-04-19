«Надо шамана с бубном»: священники помолились в полете об избавлении Ишима от паводка

По прогнозам властей, большая вода придет в Ишимский район через пару дней. Первыми паводок встретят населенные пункты Лариха и Воронина. В настоящее время здесь, а также в поселке Плодопитомник, ведутся работы по укреплению насыпи. По планам, их завершат сегодня.