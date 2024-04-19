Травят и не краснеют: в Тюмени назвали производителей опасной «молочки»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
За период с 1 января по 15 апреля тюменские производители ввели в оборот более 172 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Нарушения удалось выявить с помощью системы «Меркурий», сообщили в региональном Россельхознадзоре.
На нарушениях ловили как крупные компании, так и индивидуальных предпринимателей. Самое большое количество опасной продукции ввели в оборот АО «Тобольский гормолзавод» — 94.49 тонны, «Эйч энд Эн Трейд» — 61.39 тонны, ООО «Молоко» — 13.28 тонны, ИП Катерушина — 3.75 тонны и ИП Мерабишвили А. А. — 0.44 тонны.
Эти предприятия производили продукцию из сырья, на которое отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, то есть его качество и безопасность отследить было невозможно. Всем нарушителям объявили предостережения, информация о нарушениях направлена в УМВД по Тюменской области и управление Роспотребнадзора.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области изъяли из оборота 143 тонны немаркированной рыбы. Владелец причастной к обороту и хранению компании отделался крупным штрафом.