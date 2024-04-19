Травят и не краснеют: в Тюмени назвали производителей опасной «молочки»

Эти предприятия производили продукцию из сырья, на которое отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, то есть его качество и безопасность отследить было невозможно. Всем нарушителям объявили предостережения, информация о нарушениях направлена в УМВД по Тюменской области и управление Роспотребнадзора.