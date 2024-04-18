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Аналитики рассказали, сколько будет стоить подготовка машины к лету в 2024 году

Подготовка машины к лету 2024 года: во сколько она обойдется тюменцам?

18 апреля 2024, 09:01
Фото: 1MI

Аналитики рассказали, сколько будет стоить подготовка машины к лету в 2024 году

Весной многие автомобилисты не ограничиваются одной лишь сменой резины. За три месяца 2024 года спрос на автоуслуги в Тюмени вырос на 26%.

Сколько тюменцы заплатят за диагностику, покраску, тюнинг и другие услуги — рассказали аналитики «Авито».

Диагностика

За первый квартал 2024 года интерес к комплексной диагностике вырос в 2.3 раза. Такая услуга автомобилистам обходится в среднем в 1.5 тысячи рублей.

На компьютерную диагностику спрос вырос на 65%. В этом году она стоит в среднем тысячу рублей, но стоимость варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля. Можно найти и выездную компьютерную диагностику, но стоит она дороже — от 2.5 тысячи рублей.

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Кузовной ремонт и покраска

Зачастую за зиму на кузове автомобиля могут появиться сколы, потертости и трещины, что может привести к коррозии. Поэтому кузовной ремонт становится вторым этапом в подготовке машины к лету.

Покраска деталей в Тюмени стоит в среднем 2 тысячи рублей, а спрос на нее с начала года вырос в 2.5 раза. Цена будет зависеть от объема обрабатываемой поверхности и сложности работы.

Удаление вмятин и царапин без покраски обойдется в среднем в тысячу рублей. Спрос на эту услугу не очень большой, но за квартал он вырос на 14%.

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Замена расходников

Работы по замене фильтров и масла в Тюмени обойдутся в среднем по 500 рублей. Обновить тормозную жидкость можно за тысячу, антифриз — за 800 рублей.

На этом этапе также можно заправить кондиционер. В Тюмени стоимость таких работ начитается от 1.5 тысячи рублей, а интересоваться ими автомобилисты стали на 23% чаще.

Тюнинг

После того, как все основные работы завершены, можно заняться тюнингом. Аналитики считают, что в этом году машин с тонировкой в Тюмени станет больше, так как спрос на тонирование вырос в 2.1 раза. За эту услугу придется заплатить в среднем тысячу рублей.

Установка мультимедиа и акустики также обойдется автомобилистам примерно в тысячу рублей.

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Полировка и химчистка

Финальные работы — полировка кузова, фар и химчистка салона. Средняя стоимость полировки в Тюмени — 5 тысяч рублей. Химчистка же стоит в среднем 1.5 тысячи рублей.

В итоге без учета расходников подготовка машины к лету тюменским автомобилистам обойдется в среднем в 17.8 тысячи рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит около 9.3 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени теперь можно взять напрокат авто элитного класса. Автопарк пополнился Dodge Challenger, Audi TT, Ford Mustang и Chevrolet Camaro.

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