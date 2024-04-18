Подготовка машины к лету 2024 года: во сколько она обойдется тюменцам?

После того, как все основные работы завершены, можно заняться тюнингом. Аналитики считают, что в этом году машин с тонировкой в Тюмени станет больше, так как спрос на тонирование вырос в 2.1 раза. За эту услугу придется заплатить в среднем тысячу рублей.