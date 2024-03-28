Авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Тюмени в Анталью

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы из Тюмени в турецкую Анталью. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Рощино.
Первый вылет по маршруту Тюмень — Анталья состоится 7 июня. Рейсы будут выполняться по пятницам на авиалайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.
Самолет из Тюмени будет отправляться в 08:50, прибытие в Анталью — в 12:20 по местному для каждого аэропорта времени. Билеты уже поступили в продажу.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Белоруссию хотят запустить прямой авиарейс. Его планируют организовать до конца 2024 года.