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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Тюмени запустят прямой авиарейс в Анталью

Авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Тюмени в Анталью

28 марта 2024, 05:35
Фото: 1MI

В Тюмени запустят прямой авиарейс в Анталью

Первый вылет состоится в начале июня. Авиарейсы будут выполняться один раз в неделю.

Авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы из Тюмени в турецкую Анталью. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Рощино.

Первый вылет по маршруту Тюмень — Анталья состоится 7 июня. Рейсы будут выполняться по пятницам на авиалайнерах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

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Самолет из Тюмени будет отправляться в 08:50, прибытие в Анталью — в 12:20 по местному для каждого аэропорта времени. Билеты уже поступили в продажу.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Белоруссию хотят запустить прямой авиарейс. Его планируют организовать до конца 2024 года.

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