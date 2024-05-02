Гидрологи спрогнозировали скорое снижение уровня воды в тюменских реках

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Гидрологи прогнозируют, что в Викулово уровень воды будет расти еще неделю. Там усиливается группировка спасателей, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.
В Абатском уровень воды начнет снижаться только с 5 мая. Однако в Казанском районе и в Ишиме вода убывает стабильно - минус 8 сантиметров за прошедшие сутки.
Глава региона отметил, что сегодня утром на трассе Тюмень - Омск в районе Абатского пробок не было. В будние дни, когда машин станет больше, заторы могут возникнуть, но они не будут критичными.
Ранее "Наш город" сообщал, что в Тюменской области затопило уже 40 населенных пунктов. Вода в реке Ишим в районах сел Абатское и Викулово поднялась до 12.34 и 11.31 метра соответственно.