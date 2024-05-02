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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Уровень воды в тюменских реках пойдет на спад в конце недели

Гидрологи спрогнозировали скорое снижение уровня воды в тюменских реках

2 мая 2024, 08:43
Фото: 1MI

Уровень воды в тюменских реках пойдет на спад в конце недели

Снижение уровня воды наблюдается в Казанском районе и Ишиме. В Викулово вода продолжает прибывать.

Гидрологи прогнозируют, что в Викулово уровень воды будет расти еще неделю. Там усиливается группировка спасателей, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.

В Абатском уровень воды начнет снижаться только с 5 мая. Однако в Казанском районе и в Ишиме вода убывает стабильно - минус 8 сантиметров за прошедшие сутки.

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Глава региона отметил, что сегодня утром на трассе Тюмень - Омск в районе Абатского пробок не было. В будние дни, когда машин станет больше, заторы могут возникнуть, но они не будут критичными.

Ранее "Наш город" сообщал, что в Тюменской области затопило уже 40 населенных пунктов. Вода в реке Ишим в районах сел Абатское и Викулово поднялась до 12.34 и 11.31 метра соответственно.

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