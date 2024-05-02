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Спрос на аренду спецтехники в Тюмени вырос на 17.8%

Спрос тюменцев на аренду спецтехники вырос на 17.8%

2 мая 2024, 06:20
Фото: 1MI

Спрос на аренду спецтехники в Тюмени вырос на 17.8%

Несмотря на рост спроса, стоимость услуги не изменилась. Наибольший рост спроса замечен в категории коммунальной техники.

По данным на январь-март 2024 года спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта в Тюмени вырос на 17.8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом стоимость услуги осталась на уровне четвертого квартала 2023 года - две тысячи рублей в час, рассказали аналитики "Авито Спецтехники".

"Спрос на аренду специальной техники показывает значительный прирост уже второй год подряд. Аренда освобождает компании от затрат на логистику и обслуживание оборудования, при этом предлагает огромный выбор любой необходимой техники", - пояснил руководитель "Авито Спецтехники" Андрей Ковалев.
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Спрос на аренду коммунальной техники вырос на 31.64%, подъемной - на 28.09%, погрузочной - на 9.66%, грузового транспорта - на 9.58%, дорожно-строительной техники - на 8.59%. Средняя цена аренды составляет от 1.5 до 2.1 тысячи рублей в час.

Ранее "Наш город" писал, что тюменские власти планируют купить два новых автомобиля Haval. На это они выделили почти 7 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Спецтехника#Автомобили#Цены#Аренда#Авто
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