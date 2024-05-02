Спрос тюменцев на аренду спецтехники вырос на 17.8%

По данным на январь-март 2024 года спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта в Тюмени вырос на 17.8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом стоимость услуги осталась на уровне четвертого квартала 2023 года - две тысячи рублей в час, рассказали аналитики "Авито Спецтехники".