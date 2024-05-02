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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

В Тюменской области охотник избил инспектора

Перепутал с бандитом: охотник покалечил инспектора в тюменском лесу

2 мая 2024, 05:38
Фото: 1MI

В Тюменской области охотник избил инспектора

Мужчина заявил, что инспектор сам виноват, так как не представился. Извиниться за свой поступок он не пожелал.

Ялуторовский районный суд установил, что 26 октября 2023 года госохотинспектор и представитель общественности остановили автомобиль в охотничьих угодьях Хохловского сельского поселения. На заднем сиденье машины сидел мужчина с карабином "Тигр".

По требованию инспектора он предоставил оружие, но на последующие требования не реагировал, а после и вовсе попытался вырвать карабин из рук представителя власти. В итоге ему удалось отобрать оружие, нанеся резкими толчками инспектору несколько ударов, и сбежать.

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Вину мужчина не признал. По его словам, действия инспектора были незаконными, так как тот не представился, поэтому он подумал, что на него напали бандиты. Извиниться за свой поступок тюменец не захотел.

По месту жительства охотник характеризуется положительно, к административной ответственности ранее не привлекался. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

Ранее "Наш город" писал, что в тюменском ресторане избили и выкинули на улицу ребенка. Мальчик хотел продавать там самодельные игрушки.

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