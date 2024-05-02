На покупку новых китайских автомобилей тюменские власти потратят 7 миллионов рублей

К транспорту предъявлены определенные требования. Так, салон пятиместного Haval F7 должен быть выполнен из искусственной кожи, а кузов - в темно-сером или черном цвете. Руль, заднее и лобовое стекла должны быть с обогревом, также на автомобиле должны быть установлены датчики света и дождя.