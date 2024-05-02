На покупку новых китайских автомобилей тюменские власти потратят 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
На покупку Haval F7 и Haval Dargo правительство Тюменской области выделило 6.9 миллиона рублей. Соответствующий тендер был опубликован на Госзакупках.
К транспорту предъявлены определенные требования. Так, салон пятиместного Haval F7 должен быть выполнен из искусственной кожи, а кузов - в темно-сером или черном цвете. Руль, заднее и лобовое стекла должны быть с обогревом, также на автомобиле должны быть установлены датчики света и дождя.
Haval Dargo должен быть оснащен климат- и круиз-контролем, подогревом передних сидений и руля, мультимедийной системой с дисплеем. Его цвет для властей не важен. На официальном сайте Haval указано, что стоимость Dargo начинается от 2.8 миллиона рублей, F7 - от 2.4 миллиона.
Ранее "Наш город" сообщал, что в Тюмени начнет работу новый каршеринговый сервис. Его запуск запланирован на 8 мая.