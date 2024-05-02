Люкс с пивом и овощами: в сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda

Из документа следует, что организаторы обязаны встретить музыканта и его команду на автомобиле премиум-класса и разместить в гостинице категории не ниже "четыре звезды". Номера - комфорт для менеджмента и люкс - для самого рэпера, с трехразовым и обязательно правильным питанием.