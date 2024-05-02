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Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В сеть слили райдер рэпера OG Buda

Люкс с пивом и овощами: в сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda

2 мая 2024, 03:03
Фото: OG Buda / Телеграм

В сеть слили райдер рэпера OG Buda

За одно свое выступление рэпер просит 1.7 миллиона рублей. Но без аванса в размере 50% он может и не приехать.

В сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda. Его опубликовал Телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на инсайдеров.

Из документа следует, что организаторы обязаны встретить музыканта и его команду на автомобиле премиум-класса и разместить в гостинице категории не ниже "четыре звезды". Номера - комфорт для менеджмента и люкс - для самого рэпера, с трехразовым и обязательно правильным питанием.

Фото: Ural Mash / Телеграм

"Правильная" еда должна быть и в гримерке. В райдере перечислены куриное филе на пару, картофельное пюре, кокосовое молоко, фруктовое и овощное ассорти, а также салат Цезарь и натуральный шоколад без сахара. Однако от вредных привычек тюменец не отказывается: в списке числятся односолодовый виски, пиво, энергетики, сигареты и табак для самокруток.

За нарушения организаторам грозят штрафы в размере 10-50% от суммы гонорара. Так, за отсутствие туалета в гримерке им придется заплатить 100 тысяч рублей, а если гримерки или фан-барьеров не будет в принципе, концерт может быть отменен.

Ранее "Наш город" сообщал, что в Тюмени назначили новую дату концерта Emin'a. Мероприятие должно было состояться в конце марта, но было отменено из-за теракта в "Крокусе".

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Музыка#Концерты#Музыканты#Рэп#Рэперы
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