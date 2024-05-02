Люкс с пивом и овощами: в сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda. Его опубликовал Телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на инсайдеров.
Из документа следует, что организаторы обязаны встретить музыканта и его команду на автомобиле премиум-класса и разместить в гостинице категории не ниже "четыре звезды". Номера - комфорт для менеджмента и люкс - для самого рэпера, с трехразовым и обязательно правильным питанием.
"Правильная" еда должна быть и в гримерке. В райдере перечислены куриное филе на пару, картофельное пюре, кокосовое молоко, фруктовое и овощное ассорти, а также салат Цезарь и натуральный шоколад без сахара. Однако от вредных привычек тюменец не отказывается: в списке числятся односолодовый виски, пиво, энергетики, сигареты и табак для самокруток.
За нарушения организаторам грозят штрафы в размере 10-50% от суммы гонорара. Так, за отсутствие туалета в гримерке им придется заплатить 100 тысяч рублей, а если гримерки или фан-барьеров не будет в принципе, концерт может быть отменен.
Ранее "Наш город" сообщал, что в Тюмени назначили новую дату концерта Emin'a. Мероприятие должно было состояться в конце марта, но было отменено из-за теракта в "Крокусе".