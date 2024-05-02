Паводок не отступает: в Тюменской области водой накрыло 40 населенных пунктов

За последние два часа вода в Ишиме в районе сел Абатское и Викулово поднялась еще на два сантиметра — до 12,34 метра и 11,31 метра. В Абатском районе превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 84 сантиметра. В Викулово максимум 2017 году превышен на 34 сантиметра.