Паводок не отступает: в Тюменской области водой накрыло 40 населенных пунктов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:24
За последние два часа вода в Ишиме в районе сел Абатское и Викулово поднялась еще на два сантиметра — до 12,34 метра и 11,31 метра. В Абатском районе превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 84 сантиметра. В Викулово максимум 2017 году превышен на 34 сантиметра.
В настоящее время в Викуловском районе из-за штормового ветра приостановлена работы лодочных переправ. По данным администрации муниципалитета, их работа возобновится после улучшения погодных условий.
В целом в Тюменской области, по данным МЧС России, в зоне паводка находятся 40 населенных пунктов. Затоплены более 360 жилых и 520 дачных домов, более 3,1 тысячи приусадебных участков, 29 участков автомобильных дорог. Сутками ранее число поселений, пострадавших от паводка, не превышало 37.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск в связи с противопаводковыми работами введено реверсивное движение транспорта в Абатском районе. Проезд грузовиков по участку автодороги запрещен.