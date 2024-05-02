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В Тюменской области эвакуировали жителей двух сел

Паводок не отступает: в Тюменской области водой накрыло 40 населенных пунктов

2 мая 2024, 06:19
Фото: 1MI

В Тюменской области эвакуировали жителей двух сел

В Абатском и Викуловском районах эвакуировали жителей сел Назарово и Чебаклей из-за паводка. В реке Ишим продолжает увеличиваться уровень воды.

За последние два часа вода в Ишиме в районе сел Абатское и Викулово поднялась еще на два сантиметра — до 12,34 метра и 11,31 метра. В Абатском районе превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 84 сантиметра. В Викулово максимум 2017 году превышен на 34 сантиметра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В настоящее время в Викуловском районе из-за штормового ветра приостановлена работы лодочных переправ. По данным администрации муниципалитета, их работа возобновится после улучшения погодных условий.

В целом в Тюменской области, по данным МЧС России, в зоне паводка находятся 40 населенных пунктов. Затоплены более 360 жилых и 520 дачных домов, более 3,1 тысячи приусадебных участков, 29 участков автомобильных дорог. Сутками ранее число поселений, пострадавших от паводка, не превышало 37.

Из-за паводка сотни домов и тысячи дачных участков ушли под воду в Тюменской области
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Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск в связи с противопаводковыми работами введено реверсивное движение транспорта в Абатском районе. Проезд грузовиков по участку автодороги запрещен.

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