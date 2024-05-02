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Updated Сегодня, 08:17

В Тюменской области подростки заплатят 300 тысяч рублей за оскорбления девочки

За оскорбления девочки тюменским подросткам придется заплатить 300 тысяч рублей

2 мая 2024, 08:15
Фото: 1MI

В Тюменской области подростки заплатят 300 тысяч рублей за оскорбления девочки

Школьники создали чат, в котором унижали девочку. Так как у подростков нет своего заработка, за них пришлось отвечать их родителям.

В прокуратуру Уватского района обратилась местная жительница, дочь которой подверглась травле. Выяснилось, что ученики Туртасской СОШ создали чат в социальной сети, в котором оскорбляли дочку женщины. 

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с пяти школьников компенсации морального вреда. Так как у подростков нет своего заработка, ответчиками пришлось выступать их родителям.

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Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу девочки в общей сложности 335 тысяч рублей. Кроме того, одного из школьников оштрафовали по статье об оскорблении. По остальным подросткам сроки давности истекли.

Ранее "Наш город" сообщал, что жителя Тюмени оштрафовали за оскорбление летчика, погибшего на СВО. Мужчина разразился нецензурной бранью в социальных сетях под новостью об открытии мемориальной доски.

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