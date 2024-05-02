Работу лодочных переправ приостановили в тюменской зоне паводка

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Викулово приостановили работу лодочных переправ из-за штормовых погодных условий. Работа будет восстановлена после снижения скорости ветра, сообщили в администрации района.
По данным сервиса Гисметео, сейчас в Викулово скорость ветра достигает 10-13 метров в секунду. В течение дня он будет ослабевать, к позднему вечеру синоптики обещают 6-7 метров в секунду.
Ранее "Наш город" сообщал, что в Викулово вода в реке Ишим поднялась до 11.31 метра. Максимум 2017 года превышен на 34 сантиметра.