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В Тюменской области приостановили работу лодочных переправ

Работу лодочных переправ приостановили в тюменской зоне паводка

2 мая 2024, 07:31
Фото: 1MI

В Тюменской области приостановили работу лодочных переправ

Работу переправ в Викулово временно приостановили из-за сильного ветра. Его порывы достигают 13 метров в секунду.

В Викулово приостановили работу лодочных переправ из-за штормовых погодных условий. Работа будет восстановлена после снижения скорости ветра, сообщили в администрации района.

По данным сервиса Гисметео, сейчас в Викулово скорость ветра достигает 10-13 метров в секунду. В течение дня он будет ослабевать, к позднему вечеру синоптики обещают 6-7 метров в секунду.

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Ранее "Наш город" сообщал, что в Викулово вода в реке Ишим поднялась до 11.31 метра. Максимум 2017 года превышен на 34 сантиметра.

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